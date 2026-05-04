Manuel Adorni reacciona a la declaración del contratista sobre los 250mil dólares: "Ese no es el monto", dicen en su entorno

El contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py que por su trabajo cobró 250 mil dólares en efectivo del jefe de Gabiente, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. "Ese no es el monto", rechazaron cerca del funcionario y en diálogo con cronica.com.ar.

La declaración judicial del profesional detonó esta tarde la tensa calma en la Casa Rosada. Adorni había concluido su conferencia de prensa cuando empezaron a trascender los detalles de la presentación ante el fiscal de quien tuvo a cargo los arreglos de su casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Bajo pena de cometer delito de falso testimonio, Tabar detalló obras realizadas entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Incluyeron pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín que conforma el lote de 400 metros cuadrados. Entregó documentación con presupuestos, contratos y facturas ante Pollicita.

"Ese no es el monto, si corresponde, será denunciado"

Por primera vez desde que se abrió la causa judicial que investiga el origen de su patrimonio, desde el entorno de Adorni reaccionaron enseguida y dejaron trascender su versión.

"Seguramente vayamos a solicitar una pericia porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero", le dijo a un estrecho colaborador mientras la imagen del contratista en los pasillos de Comodoro Py recorría las pantallas.

El contratista declaró que hizo arreglos por 250 mil dólares y que Manuel Adorni los pagó en efectivo.

En su defensa, Adorni calculó en esa misma charla que "probablemente mandaremos a hacer una inspección ocular".

Y reaccionó: "Los costos nos parecen exagerados. Contamos con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados y nunca la entregó".

El contratista Tabar no ahorró en detalles en su declaración judicial y dijo que instaló mobiliario de cocina, renovación de artefactos de baño y la construcción de pisos y paredes. Además, las obras contemplaron mejoras exteriores, como un quincho amplio, cerramientos de PVC y una piscina revestida en mosaico travertino equipada con una cascada ornamental.

Adorni le dijo a su círculo chico que "en caso que no corresponda su declaración se harán las denuncias correspondientes".