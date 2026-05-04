El Gobierno reabrió la sala de periodistas en Casa Rosada, pero con restricciones: detalles de los cambios

Después de diez días de cierre, el Gobierno volvió a habilitar el acceso de la prensa acreditada a la Casa Rosada. Tras la polémica por el supuesto espionaje, la sala de periodistas reabrió, aunque con cambios importantes en el ingreso, restricciones en distintos sectores y más medidas de control.

Desde ahora, los acreditados deben entrar por la puerta de Balcarce 78, con DNI y credencial en mano. En ese punto se sumaron controles más estrictos, con escáner y un detector manual de metales, lo que hace el ingreso más lento y supervisado. Luego de la reapertura, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa.

También se reforzó la presencia de personal de Casa Militar en el recorrido hacia la sala de prensa, ubicada en el ala este del edificio. A la vez, dejó de utilizarse el sistema de huella digital que permitía el acceso por otra entrada.

El nuevo esquema de seguridad, diseñado por el coronel mayor Sebastián Ibáñez, también limita por completo el acceso de la prensa al Patio de Palmeras. Se trata de un sector histórico de la Casa Rosada al que los periodistas podían ingresar sin mayores restricciones, pero que ahora queda fuera de alcance.

Desde la llegada de Milei se mantienen restricciones en los movimientos de entrada y salida del Presidente dentro del edificio. Tampoco se permitirá el acceso al balcón del primer piso, y para evitar la visión hacia el interior de la casa -en especial el Salón de los Bustos, donde se registran los ingresos de funcionarios- se colocaron vidrios esmerilados y se cerraron accesos.

El Gobierno impuso restricciones a los periodistas en Casa Rosada, e incluso limita por completo el acceso de la prensa al Patio de Palmeras (Imagen: Casa Rosada).

A partir de ahora, el desplazamiento dentro de la Casa Rosada quedará reducido casi exclusivamente al uso de escaleras. El acceso a la sala de conferencias del tercer piso deberá hacerse por esa vía, y lo mismo ocurrirá para bajar al comedor del subsuelo, que solo podrá utilizarse por las escaleras centrales.

Con estas nuevas disposiciones, la circulación de los periodistas queda acotada a un sector muy puntual del edificio. En la práctica, solo podrán moverse por los pasillos cercanos a la Sala de Periodistas, en el centro del Palacio de Gobierno, y por el área del patio Malvinas Argentinas.

La palabra de Adorni tras la reapertura de la sala de periodistas: "Estamos plenamente a favor de la libertad de prensa"





Durante la mañana, el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, ofreció una conferencia de prensa luego de la reapertura. Ahí recordó el episodio de la "cámara espía en espacios no autorizados" y señaló: "Todo esto, vale la pena recordar, mientras la Justicia investiga un servicio de espionaje extranjero, acusado de financiar medios de comunicación en Argentina".

Acto seguido, aclaró: "No estoy diciendo que los hechos estén directamente relacionados, simplemente es una mención necesaria para tomar dimensión de la gravedad del asunto".

Las modificaciones en el esquema de acceso se dieron luego de la difusión de imágenes registradas en los pasillos internos de la Casa Rosada, que el canal TN emitió en la noche del domingo 19 de abril.

"Desde el primer día, este Gobierno ha abierto las puertas de la Casa Rosada al periodismo. Hemos compartido 215 conferencias, me han realizado y he contestado más de dos mil preguntas; todo esto con el objetivo con el informar sobre la gestión de cada área de gobierno", manifestó Adorni.



Luego, aseguró que "bajo ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y dónde quieran". En sentido, planteó: "Es por eso que han sorprendido algunas declaraciones que han realizado en los últimos días, señalando el cierre temporario de la sala de prensa como una supuesta amaneza a la libertad de expresión".

"Incluso han llegado a decir que queremos cerrar todos los medios de comunicación. Razonemos juntos: ¿Les parecería normal que un periodista se infiltre, por ejemplo, en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, con lentes espías y no haya ningún tipo de consencuencia?", sostuvo.

Manuel Adorni esta mañana, en conferencia de prensa.

Luego, se refirió a los cambios y explicó: "Después de una semana de evaluación, Casa Militar, en conjunto con la Secretaría de Comunicación y Medios, adoptó un nuevo protocolo para evitar acciones como las ya señaladas. Esto es simplemente hacer cumplir la normativa, no es censurar la libertad de expresión, amenazar al periodismo ni construir un helicoide para silenciar voces disidentes".

Y cerró: "Estamos plenamente a favor de la libertad de prensa, y somos el gobierno que más la impulsado, pero no vamos a permitir que detrás de ella se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional".

Al final, agregó que "de no mediar nuevos inconvenientes, todo va a volver a la normalidad".