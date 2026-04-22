El Gobierno denunció a periodistas por espionaje

La Casa Militar presentó una denuncia penal contra periodistas y directivos del canal TN por presuntas maniobras ilegales que, según sostuvo, pusieron en riesgo la seguridad nacional tras la grabación de pasillos dentro de la Casa Rosada. "Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial", señaló el escrito ante la Justicia federal.

El jefe del organismo, el general de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, apuntó contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, conductores de "¿Y mañana qué?", además de productores y autoridades de Todo Noticias.

De acuerdo a la presentación, la denuncia se basa en una intromisión ilegítima en la sede de Gobierno y en la presunta violación de los protocolos de seguridad presidencial, hechos que -según indicaron- quedaron expuestos en la emisión del domingo 19 de abril.

En ese marco, se solicitaron medidas de prueba y la preservación de evidencia digital al considerar que se trató de una posible "amenaza para la seguridad de la Nación".

"El objetivo de esta presentación es poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno", indica el documento.

En la misma línea, agrega: "Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo que expuso a funcionarios a riesgos injustificados y pudo haber generado condiciones para revelar secretos de Estado vinculados a la rutina del Presidente y al funcionamiento del Poder Ejecutivo".

La denuncia también sostiene que "la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la normativa vigente (Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios) y de los estándares de práctica profesional de los cronistas acreditados en Casa Rosada".

Asimismo, menciona posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o revelación de secretos políticos o militares. "La investigación deberá determinar si los denunciados incurrieron en estos u otros delitos", señala el texto, al tiempo que remarca que el propio informe periodístico habría implicado que sus autores "tomaron riesgos" durante el recorrido.

Por último, la Casa Militar afirmó: "El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro la actividad de la sede principal del Gobierno mediante una grabación subrepticia". Y añadió que, según se indicó en el graph del programa, la filmación se habría realizado con "lentes inteligentes", sin conocimiento de los funcionarios ni autorización de los responsables de seguridad.