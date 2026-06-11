Tras la crítica de Patricia Bullrich a Manuel Adorni, arrancó la reunión de mesa política: "Están soplando las velitas"

Tras el descargo televisivo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre su declaración jurada de bienes, en la Casa Rosada esperaban otro desmarque de la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich, pero no antes de la reunión de mesa política que arrancó a las 13.30. "Está todo bien, está soplando las velitas", estimó igualmente a cronica.com.ar una fuente con acceso al breve festejo por el cumpleaños de la senadora.

Tal cual lo anticipó Adorni, hubo preparativos de torta para Bullrich en la mesa política. No alcanzaron para frenar las lapidarias declaraciones previas de la aliada del presidente de la Nación, Javier Milei: "Esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado".

Así Bullrich no dejo lugar a dudas de su postura sobre la explicación de Adorni antes de ingresar a la Rosada, donde se desarrolla el mitin que encabeza la secretaria general de la Presidencia Karina Milei con el objetivo de definir la estrategia para la agenda legislativa de La Libertad Avanza, incluida la reforma electoral con foco en las PASO.

"Era previsible este nivel de revuelo", analizó una fuente oficial ante este medio por la explicación patrimonial de Adorni. En ese entorno ya se preparaban para volver al centro de la escena, aunque anhelan que dure "unos días" nomas.

La mesa politica, cara a cara tras las declaraciones de Bullrich contra Adorni.

De la reunión participan también el asesor presidencial, Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule' Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

No esta presente uno de los miembros, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Fuentes de esa cartera confirmaron a este medio que no asistió por motivos de "un viaje personal".

La elección de la fecha para que Adorni presente la declaración jurada en la Oficina Anticorrupción no fue casual. A horas de que arranque el Mundial de Fútbol, en la Rosada apuestan a que rápidamente se disipe la atención posada sobre Adorni y la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Las rimbombantes declaraciones de Bullrich van contra ese plan. A su vez, luego de dar a conocer su versión de los detalles patrimoniales, se especulaba con otra foto selfie grupal de la mesa política con Adorni para darle el respaldo ya ratificado por Milei. Pero crece la tensión en el Gabinete y hay dudas sobre si habrá ánimos de posar.