Reforma electoral: el oficialismo no tiene los votos para eliminar las PASO y negocia una alternativa

El oficialismo afronta una nueva semana de negociaciones en el Senado para acercar posiciones en torno al proyecto de reforma electoral que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.

La bancada libertaria, ante la falta de acuerdo con el resto de los bloques, abrió la posibilidad de negociar que las PASO, en lugar de ser eliminadas por completo, sean optativas y sólo para frentes que tengan que dirimir sus respectivas internas.

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Para la UCR, el PJ y el PRO, las elecciones primarias siguen siendo una herramienta clave para ordenar sendas internas de cara a los comicios generales de octubre de 2027.

En la mesa política de la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el tema aparece como prioritario cada vez que se repasa el estado de las iniciativas que avanzan en las cámaras legislativas.

Ya no hay reuniones periódicas de la oposición dialoguista con el Gobierno en Balcarce 50, contra lo que ocurrió durante el debate de la Ley Bases en 2024.

El canal de conversación quedó concentrado en la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Un proyecto que gana adhesiones





En ese contexto, gana terreno un proyecto radical. El bloque de la UCR, que lidera el correntino Eduardo Vischi, presentó una iniciativa para que las PASO pasen a ser optativas, junto a otros cambios al régimen electoral.

El proyecto busca mantener las elecciones primarias, pero las transforma en PAS: Primarias Abiertas y Simultáneas.

La iniciativa procura también ajustar la cantidad de mesas de votación según la estimación de participación, prohibir el uso de recursos públicos para publicidad e incorporar plataformas oficiales como Mi Argentina para validar la identidad de los electores y certificar avales, bajo supervisión de la Justicia Electoral Nacional (JEN), con el fin de garantizar el anonimato y la transparencia.

Asimismo, propone la posibilidad de que un postulante a presidente que se imponga en las primarias pueda elegir a su compañero de fórmula entre los precandidatos que hayan competido en su mismo espacio.

El proyecto radical es acompañado por el PRO, pero en el partido amarillo no termina de convencer la idea de incluir el capítulo de Ficha Limpia dentro de la reforma electoral. Esa iniciativa, considerada una bandera por el macrismo, prohíbe que las personas condenadas en segunda instancia sean postulantes y modifica la Ley de Partidos Políticos.

El PRO quiere que Ficha Limpia sea discutida en un proyecto aparte, lo que ya fue transmitido por el macrismo, primero, a los radicales y luego a Bullrich.