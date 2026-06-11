Adorni encabezará la reunión de la mesa política en busca de respaldo tras presentar su declaración jurada

Este jueves se reunirá la mesa política del Gobierno nacional en un encuentro que será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que busca mostrar el respaldo de los principales referentes de La Libertad Avanza (LLA) tras la presentación de su declaración jurada con la que intentó justificar el crecimiento de su patrimonio en medio de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito.

La reunión está convocada para las 13:30 y se espera que asistan la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los integrantes del gabinete. También podría concurrir la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

El Gobierno busca recuperar la centralidad de la agenda política

Con el encuentro, el Gobierno de Javier Milei busca blindar al jefe de Gabinete en medio de los fuertes cuestionamientos de la oposición que se profundizaron luego de las explicaciones que dio el ministro coordinador.

Los hermanos Milei son el principal respaldo de Manuel Adorni ante los cuestionamientos por su patrimonio.

Además, la gestión libertaria también intenta retomar el control de la agenda política y enfocarse en los próximos debates en el Congreso que si bien se espera que el recinto esté virtualmente cerrado durante el Mundial de fútbol que inicia este jueves, en el Ejecutivo analizan llamar a una sesión en la Cámara de Diputados el 24 de junio para aprobar el Super-RIGI.

De esta forma, la Casa Rosada busca recuperar centralidad sobre temas económicos y de gestión luego de varios días en los que la discusión pública giró alrededor de la situación patrimonial de uno de los funcionarios más cercanos a los hermanos a Milei. Por eso, más que una reunión de rutina, el encuentro de este jueves aparece como una puesta en escena política para también expresar apoyo al jefe de Gabinete.