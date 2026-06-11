Javier Milei respaldó a Manuel Adorni, quien admitió que ahorró "en negro" toda su vida: "Quedó claro que no mintió"

La polémica en torno a la situación patrimonial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el presidente Javier Milei saliera públicamente a respaldar a su jefe de Gabinete tras las explicaciones que brindó sobre el origen de parte de sus fondos.

El funcionario había quedado en el centro de la escena después de reconocer, durante una entrevista televisiva, que una porción importante de su patrimonio proviene de ahorros que nunca fueron declarados formalmente. Según detalló, esos recursos fueron destinados a inversiones en criptomonedas y se acumularon a lo largo de los años.

Tras la difusión de sus declaraciones en LN+, Milei expresó su apoyo a través de las redes sociales al compartir en su cuenta de X una publicación realizada por el cineasta Santiago Oría, quien defendió la versión ofrecida por Adorni: "Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente", escribió el director.

La publicación de Oría que compartió Milei para respaldar a Adorni.

¿ Qué dijo Adorni sobre el origen de su patrimonio ?

Durante la entrevista, Adorni sostuvo que presentó la correspondiente declaración jurada y explicó que existía un capital cercano a los 500.000 dólares que no había sido informado. De acuerdo con su relato, la inversión original ascendió a unos U$S 200.000 colocados en bitcoins, operación que posteriormente generó ganancias por alrededor de 300.000 de la misma moneda.

El funcionario afirmó que la procedencia de esos fondos puede verificarse mediante los registros y claves de acceso de las billeteras virtuales utilizadas para las operaciones. Sin embargo, reconoció que ese dinero nunca fue declarado. Al justificar la situación, señaló: "Ahorramos en negro, como todos los argentinos".

Adorni también reveló que la controversia generada por las acusaciones en su contra lo llevó a evaluar la posibilidad de abandonar su cargo. No obstante, aseguró que descartó esa opción gracias al respaldo que recibió de Milei desde el inicio del conflicto.

De esta manera, mientras continúan las repercusiones por la situación patrimonial de Adorni y sus recientes declaraciones, el Presidente volvió a cerrar filas en defensa de uno de sus colaboradores más cercanos.