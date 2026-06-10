Adorni confirmó que adhirió al régimen simplificado de Ganancias pero aclaró: "Con Bettina no vamos a entrar a ningún blanqueo"
Desde el entorno del jefe de Gabinete indicaron que se trata de solo uno de los "instrumentos" de la Ley de Inocencia Fiscal. Recalcaron que es un "mecanismo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales".
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que junto a su esposa Bettina Angeletti solicitaron la adhesión al régimen simplificado de Ganancias pero aclaró que no entrarán a ningún blanqueo.
"Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de Ganancias. Información que es de público conocimiento, ya que, figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA", fue la frase de Adorni de acuerdo a lo asegurado desde su entorno en un mensaje difundido en las últimas horas según Clarín.
Luego de que se conociera que tanto él como su esposa iniciaron los trámites ante ARCA y en medio de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, Adorni salió a explicar sus últimos movimientos.
"Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes", señalaron cerca del jefe de Gabinete.
En este marco, justificaron que el régimen de DDJJ Simplificada es tan solo un "mecanismo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales".
"En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema", precisaron.
Fue en este punto que remarcaron la frase que Adorni habría dicho en privado: "En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de Ganancias. Es información que es de publico conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA. Entendiendo que la Ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos para los contribuyentes, en nuestro caso solo utilizaremos uno".
Qué ventajas tiene el régimen al que buscan adherir Adorni y su esposa
En las últimas horas, el jefe de Gabinete pidió su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la "Ley de Inocencia Fiscal". Se trata de un mecanismo que otorga la posibilidad de presentar una declaración jurada menos detallada.
El régimen, al que también busca adherir Angeletti, además permite evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores aunque no ampara de investigaciones en otros ámbitos, como las relativas a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos.