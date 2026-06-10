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Miércoles, 10 de junio de 2026

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Manuel Adorni presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción: aseguró que tenía medio millón de dólares en negro

El jefe de Gabinete habló sobre su situación patrimonial y afirmó que ganó "300 mil dólares en bitcoin" entre 2013 y 2028. En su DDJJ, realizó una serie de rectificaciones patrimoniales e impositivas que alcanzan también a su esposa.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente presente este miércoles por la noche su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

"Ahorramos en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos", se excusó el funcionario sobre su dinero. Y aseguró que ganó "300 mil dólares en bitcoins" en inversiones realizadas entre 2013 y 2018.

"La declaración jurada del 2025 la presenté antes de entrar acá, junto con las rectificativas de 2023 y 2024, siempre hablando de la Oficina Anticorrupción", afirmó Adorni.

En torno al dinero que tiene, aseguró que ganó mucha plata en bitcoin. En ese sentido, aseguró en su presentación que antes de ingresar a la función pública tenía ahorros "en negro" no declarados ante las autoridades impositivas por 506.000 dólares.

"No soy un chorro, todo lo hice en actividad privada, nunca tuve un cargo público hasta 2023", aseguró el funcionario en LN+.

Si se suman las presentaciones de IVA, Ganancias y Bienes Personales, se presentaron desde la tarde hasta la noche de este miércoles 22 declaraciones juradas y rectificaciones.

Al defender su crecimiento patrimonial, Adorni enfatizó: "Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar".

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