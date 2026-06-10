Manuel Adorni tiene lista su declaración jurada y la presentaría en las próximas horas ante la Oficina Anticorrupción

Al borde del comienzo del Mundial de Fútbol y tras confirmase que adhirió al régimen simplificado de Ganancias de la ARCA que funciona bajo la Ley de Inocencia Fiscal, el jefe de Gabinete Manuel Adorni tendría todo listo para presentar en las próximas horas su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Pasó mas de un mes desde que el presidente Javier Milei anunció que era inminente el cumplimiento del tramite. Fue en respuesta a la presión ejercida por la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, en un claro acto de insubordinación a la conducción de La Libertad Avanza.

En Casa Rosada hubo versiones al comienzo de la semana de que Adorni haría la presentación del detalle patrimonial antes del 15 de junio. Pero podría ser incluso antes.

Manuel Adorni en su informe de gesti{on en el Congreso.

La espera ocurre mientras en el entorno de Adorni dejan trascender que, si bien tanto el como su esposa, Bettina Angeletti, realizaron la adhesión al régimen simplificado de Ganancias, eso no significa que entrarán a ningún blanqueo.

"Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de Ganancias. Información que es de público conocimiento, ya que, figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA", fue la explicación{on de Adorni de acuerdo al mensaje difundido en las últimas horas por Clarín.

Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito

Especialistas en asuntos impositivos aclararon hoy que al adherir al régimen de inocencia fiscal Adorni no tendrá que justiciar supuesta evasión pero no queda eximido de ninguna responsabilidad por enriquecimiento ilícito. Si la Justicia lo considera, deberá explicar igualmente cómo constituyó su patrimonio.

La causa judicial que desvela al gobierno de Milei avanza mas allá de la presentación de la declaración jurada ante la OA. Será un documento mas que analizarán el juez Ariel Lijo y del fiscal federal Gerardo Pollicita. Ambos ya investigan con lupa las propiedades, gastos corrientes, viajes, consumos y movimientos financieros de los Adorni.

En ese marco, ayer hubo un importante avance cuando la Justicia confirmó que accedió a una prueba que puede inquietar a Adorni: la extracción forense del contenido del celular del contratista Matías Tabar se realizo con éxito.

Tabar declaró como testigo ante el fiscal Pollicita en Comodoro Py y puso a disposición de peritaje su aparato celular con el que mantuvo contacto con Adorni para organizar el trabajo por refacciones en su casa del country Indio Cuá.

Bajo juramento, Tabar sostuvo que recibió 245 mil dólares en efectivo y sin factura por la obra. En tanto, por las compras realizadas de materiales presentó facturas y remitos.



