Pagano criticó las explicaciones "improvisadas" de Adorni: "Lo que presenta como simples omisiones son delitos"

La diputada nacional por el bloque Coherencia y ex integrante de La Libertad Avanza (LLA), Marcela Pagano, volvió a criticar con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la "caradurez de sus explicaciones" con las que intentó justificar su crecimiento patrimonial.

"Quien hasta hace poco era un panelista sin una actividad privada conocida y estable que justificara semejante crecimiento patrimonial, pretende ahora que los argentinos acepten explicaciones improvisadas, llenas de vacíos y cambios de versión", cuestionó Pagano en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Este miércoles, finalmente Adorni presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para explicar su crecimiento patrimonial en los últimos años, en medio del avance de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. Ahorros sin declarar, inversiones en criptomonedas y herencias, son las principales rectificaciones que realizó. También brindó una entrevista televisiva para dar más justificaciones sobre su situación.

"Las mentiras de Manuel Adorni, la torpeza de su intento de defensa, la caradurez de sus explicaciones y la absoluta falta de ejemplaridad muestran, de manera cada vez más patente, la decadencia moral de un gobierno que llegó prometiendo hacer de la honestidad una política de Estado", advirtió Pagano.

Además, sostuvo que la entrevista al ministro coordinador "no dejó certezas sobre el origen de su patrimonio, dejó contradicciones". "Dijo que la casa de Indio Cuá estaba declarada a nombre de su esposa (Bettina Angeletti). No estaba. Mintió. Intentó justificar operaciones con criptomonedas leyendo un libreto que ni siquiera parecía comprender. Y reconoció haber contactado al constructor (Matías) Tabar antes de su declaración judicial. Eso es entorpecer una investigación e inmiscuirse en el Poder Judicial", aseveró la legisladora.

También consideró que lo que Adorni "llama 'errores' son inmoralidades, lo que presenta como simples omisiones son delitos" y "lo que intenta explicar como descuidos administrativos son decisiones conscientes de las que ahora pretende despegarse cuando la evidencia ya no le permite seguir ocultándolas".

"La decadencia ya comenzó"

En el cierre de su extenso mensaje, los cuestionamientos de Pagano se centraron en que el ex vocero presidencial reconoció tener ahorros "en negro". "Lo más grave fue la naturalidad con la que intentó explicar que durante 25 evadió impuestos. Un funcionario que integra la conducción política del país, para intentar zafar de denuncias por corrupción, no tuvo reparos en admitir públicamente una conducta que millones de argentinos, que trabajan, producen y pagan sus impuestos, saben que está mal", recalcó.

Sobre este punto, añadió: "Resulta llamativo que ese sinceramiento recién aparezca después de la denuncia penal que presentamos y de la exposición pública de hechos que ya no podían permanecer ocultos. Porque el problema no es sólo la sospecha sobre el origen de un patrimonio. El problema es la escala de valores que revelan esas explicaciones. La convicción de que las leyes son para los demás. La idea de que la honestidad es una obligación ciudadana, pero una recomendación optativa para quienes ejercen el poder".

Pagano, por último, indicó que "cuando un gobierno deja de distinguir entre lo correcto y lo conveniente, la decadencia ya comenzó". "Y cuando quienes llegaron prometiendo una moral distinta terminan justificando lo injustificable, lo que se derrumba no es una defensa televisiva. Es un relato entero", sentenció.