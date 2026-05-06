Pagano acusó a Adorni de cobrar 3 millones de dólares por la criptoestafa $LIBRA

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a poner en el centro de la escena al jefe de Gabinete Manuel Adorni al asegurar que el funcionario habría recibido 3 millones de dólares en una billetera virtual en el marco de la estafa cripto $LIBRA, el escándalo que salpica directamente al presidente Javier Milei.

Pagano no se limitó al señalamiento público: afirmó haber presentado una denuncia judicial en la que vincula a Adorni con el manejo de fondos dentro del esquema político del oficialismo. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en Duro de Domar, donde desplegó en detalle los elementos que, a su criterio, comprometen al portavoz presidencial.

La ruta del dinero y las wallets

La legisladora explicó que la clave de la investigación pasa por las billeteras virtuales y no solo por las criptomonedas. "Si quieren investigar la ruta del dinero Milei, hay que investigar no solo las cripto sino las Wallet", sostuvo, y señaló que hay plataformas específicas bajo la lupa que podrían acreditar movimientos vinculados al caso.

Pagano detalló que la trazabilidad de las transacciones permite seguir el rastro del dinero incluso sin conocer los nombres detrás de cada cuenta. "Con que tengás el dato de una de estas billeteras virtuales, vos llegás. Tiene trazabilidad. Lo único que no tenés son los nombres. Si tenés el nombre declarado ahí ya está", explicó.

Y fue más lejos: señaló que Adorni habría cometido un error que lo expone de lleno, al conectar su billetera virtual con una cuenta bancaria a su nombre. "¿Para qué tenerse un Wallet y desconectarse a alguien para ir al banco? Es Manuel Adorni. El chiste se cuenta solo", ironizó.

"El cajero de Karina" y la denuncia judicial

En ese contexto, Pagano redobló la apuesta y calificó a Adorni como "el cajero de Karina" -en referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia-, y apuntó también contra Javier Lanari, a quien identificó como "el bolsero" del esquema.

Según la legisladora, el monto de 3 millones de dólares habría comenzado a circular en manos de Adorni después de consumada la estafa $LIBRA, lo que a su criterio constituye un indicio concreto de su participación activa en la operación.

Pagano confirmó que ya radicó la denuncia ante la Justicia y se mostró confiada en que los elementos reunidos son suficientes para que avance una investigación formal. "Yo confío tanto en la Justicia Divina como en la Terrenal", afirmó, con un tono que mezcló convicción política con advertencia directa al funcionario.

La acusación se suma a la creciente presión judicial y mediática que rodea al gobierno de Milei por el caso $LIBRA, en el que el propio presidente ya quedó bajo la lupa tras haber promocionado públicamente la criptomoneda antes de su derrumbe.