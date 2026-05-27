Pagano denunció a uno de los diputados libertarios que se benefició con los préstamos del Banco Nación

La diputada nacional por el bloque Coherencia Marcela Pagano volvió a denunciar en la Justicia a un integrante de La Libertad Avanza (LLA). En esta ocasión, pidió que se investigue a su par de la Cámara baja, Santiago Santurio, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento, omisión maliciosa de datos en declaración jurada patrimonial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y cohecho pasivo. Es por el crédito hipotecario UVA por 239.000 dólares a pagar en 30 años que obtuvo en el Banco Nación.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, mientras que la instrucción está delegada en la fiscal Alejandra Mangano.

Los fundamentos de la denuncia

En su presentación judicial, Pagano, ex integrante de LLA, advirtió que el análisis de las declaraciones juradas presentadas por Santurio ante la Oficina Anticorrupción (OA), cruzado con los datos de la Central de Deudores del Banco Central e información pública "revela un cuadro de omisiones, inconsistencias e incongruencias patrimoniales que configuran prima facie los tipos penales denunciados".

De acuerdo con la última declaración jurada presentada ante la OA, Santurio tiene un patrimonio de 12 millones de pesos: $4.478.892 en una caja de ahorro, $5.000.000 en efectivo y otros 4 mil dólares más depositados en dos cuentas, una en un banco local y otra en el exterior. Además, en su denuncia, la legisladora precisó que el ingreso de los diputados es de 6 millones de pesos más 600.000 en concepto de gastos de representación pero con las deducciones por Impuesto a las Ganancias, aportes jubilatorios, obra social y aporte sindical, el ingreso neto queda en $4.500.000.

Santiago Santurio asumió en diciembre de 2023 como diputado nacional por La Libertad Avanza.

En este marco, Pagano recalcó que la cuota que debe pagar mensualmente Santurio por el crédito del Nación representaría más del 48% de los ingresos netos de su grupo familiar, casi el doble del límite del 25% que suele aplicar el propio banco.

"El crédito hipotecario otorgado a Santurio nunca debió haber sido aprobado por el Banco Nación en aplicación estricta a sus propias normas de evaluación crediticia", subrayó.

Por último, Pagano en la denuncia recordó que antes de asumir como diputado en diciembre de 2023, Santurio trabajaba como profesor y chofer de una aplicación de viajes. "Su perfil económico era el de un docente que debía complementar sus ingresos formales con trabajo en aplicaciones de movilidad para alcanzar la subsistencia familiar", sentenció.