Banco Nación: la jueza Capuchetti quedó al frente de la investigación por créditos a funcionarios

La investigación judicial por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a dirigentes vinculados al oficialismo será dirigida por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La decisión fue tomada por la Cámara Federal porteña, que resolvió el conflicto de competencia al unificar las diversas denuncias presentadas sobre el caso en el juzgado federal 5.

Resolución del conflicto de competencia

El camarista Eduardo Farah fue el encargado de firmar la resolución que determina la órbita de la pesquisa.

El fallo sostiene que la denuncia original válida fue la presentada por la diputada Mónica Frade, la cual ya tramitaba ante el juzgado de Capuchetti. De esta manera, se desplazó la intervención del juzgado a cargo de Ariel Lijo, donde se habían activado otras medidas preliminares.

La determinación del tribunal busca centralizar la prueba en un único expediente en Comodoro Py.

Según los fundamentos del magistrado, correspondía concentrar la investigación para "evitar superposición de medidas y posibles decisiones contradictorias" que pudieran surgir de tramitaciones paralelas en distintos despachos.

Requisitos procesales y descarte de denuncias

En su fallo, la Cámara Federal también descartó la intervención de otros tribunales que pretendían tomar parte en el caso.

El tribunal consideró que el resto de las presentaciones no cumplían con los "requisitos procesales suficientes" para liderar la investigación, ratificando la prioridad de la causa iniciada en el juzgado número 5.