Cuál fue el último posteo de Ernestina Pais antes de la tragedia, con un detalle que estremece: "Gracias vida..."

La trágica muerte de Ernestina Pais estremeció a todo el país. Víctima de un terrible accidente cuando su auto fue embestida por un tren en San Isidro, la conductora y actriz falleció en el acto, y hoy muchos seres queridos la recuerdan y homenajean. Luego de que se conocieran los primeros resultados de la autopsia, trascendió el mensaje que Ernestina había compartido horas antes del accidente, en un posteo de gratitud y amor propio que hoy resuena con otra intensidad.

El jueves a la noche, Ernestina Pais subió una historia a Instagram. Una animación, de esas que circulan por las redes, mostraba a un personaje que antes de dormir se decía a sí mismo "Buenas noches a mí", se daba un beso en la mano y lo apoyaba en la frente. "Me amo a mí mismo mucho. Quiero decir, el mundo para mí", decía la voz en off.

Para quienes la seguían, era una expresión más de esa energía positiva que la actriz solía irradiar. Pero esas palabras, dichas apenas horas antes de que un tren impactara de lleno contra su auto en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, adquirieron este sábado un peso que nadie imaginó. La noticia de su muerte, confirmada por fuentes judiciales a este medio, cayó como un baldazo de agua fría en el ambiente artístico y en el barrio de San Isidro, donde el accidente ocurrió pasadas las siete de la tarde del viernes.

El posteo que desató la ola de reacciones fue otro, sin embargo. Horas antes del siniestro, Pais había compartido un flyer con la imagen de la obra "El Divorcio del Año", que compartía cartel con Juan Palomino, y que sumaba nuevas funciones a su gira. "Se agregan destinos, gracias vida", escribió la conductora, fiel a esa costumbre suya de mostrar gratitud por cada paso de su carrera. Ese "gracias vida" se convirtió en el eco de una despedida involuntaria, y sus 73 mil seguidores no tardaron en llenar esa publicación de mensajes de dolor, recordando a la mujer que siempre se mostró agradecida y peleadora.

Pero el accidente, más allá de la conmoción, dejó preguntas que la investigación busca responder. Según las primeras pericias, la barrera del paso a nivel funcionaba. Las cámaras de seguridad así lo registraron: el mecanismo bajó correctamente y las señales luminosas se activaron. Incluso, minutos antes, otro vehículo cruzó en infracción y logró esquivar el peligro. Detrás venía el Honda City de Pais. El video, clave para la fiscal María Paula Hertrig, muestra que la actriz intentó cruzar las vías en diagonal. El tren, que ya se acercaba, impactó contra el lado del conductor. El golpe fue fatal y el cuerpo de la periodista quedó en el lugar, a la espera de la autopsia y los análisis toxicológicos que determinarán si había alcohol o drogas en su organismo.

La pregunta que muchos se hicieron al conocer la noticia fue si este siniestro tenía algún antecedente. Y la respuesta está en un hecho que ocurrió en marzo de este año, en Vicente López. Allí, la misma actriz, al mando del mismo vehículo, chocó contra otro auto en la avenida Del Libertador. Si bien el choque solo dejó daños materiales, el episodio se tensó cuando los efectivos le pidieron el test de alcoholemia y Pais se negó a realizarlo. Eso derivó en un acta por "positivo alcoholemia" y en el secuestro del auto. Aquella noche, la actriz se retiró acompañada de su exmarido y su hijo. Esa negativa, hoy, se convierte en un dato que la fiscalía no va a pasar por alto.

La investigación está en sus primeras horas. Los peritos trabajan en el lugar del accidente y los bomberos colaboraron en el operativo. La fiscal Hertrig ordenó juntar todas las grabaciones posibles para reconstruir con exactitud los segundos previos al choque. La comunidad de San Isidro, donde el hecho generó un profundo pesar, espera respuestas. Pero más allá de la causa judicial, lo que resuena en el mundo del espectáculo es la imagen de una mujer que, hasta el final, mostró una faceta luminosa. Ese "gracias vida" que escribió con entusiasmo se lee ahora con un nudo en la garganta.