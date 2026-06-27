Muerte de Ernestina Pais: qué dice el informe preliminar de la autopsia

El informe preliminar de la autopsia realizada a la periodista Ernestina Pais confirmó que lo que le provocó la muerte fue un traumatismo encefalocraneal grave, luego de que el auto en el que se transportaba fuera embestido por el Tren de la Costa, en la localidad de San Isidro.

De acuerdo con testigos y registros fílmicos aportados por vecinos, el accidente se registró mientras la víctima cruzaba las vías en momentos en que la barrera del paso a nivel permanecía baja.

El Honda Civic que manejaba Pais quedó destrozado.

Según trascendió, el estudio médico forense, llevado a cabo en la morgue judicial, detalló que el cuerpo presentaba lesiones severas compatibles con un golpe directo, que le provocó el deceso al instante.

Tras los análisis, los restos de la comunicadora de 54 años fueron entregados a sus familiares, quienes la despedirán durante las próximas horas en una ceremonia íntima.

La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte"

La causa judicial fue caratulada formalmente como averiguación de causales de muerte para esclarecer los detalles del episodio. Fuentes de los tribunales intervinientes confirmaron que los peritajes iniciales no arrojaron ningún elemento probatorio que justifique imputar al maquinista de la formación por el hecho.

Los peritos forenses avanzan ahora en la finalización de la necropsia completa para sumar más precisiones al expediente principal. Como parte del protocolo habitual en este tipo de incidentes viales y ferroviarios, los especialistas ordenaron análisis toxicológicos específicos para detectar si existían sustancias o alcohol en el organismo de la fallecida.

Una amplia trayectoria en los medios

Pais construyó una de las trayectorias más polifacéticas de los medios argentinos al destacarse en televisión, radio, teatro y periodismo gráfico. Inició su camino profesional de la mano de Jorge Guinzburg como movilera en el ciclo La Biblia y el Calefón, y junto a Juan Di Natale fundó la versión local de la revista cultural Los Inrockuptibles.

Entre sus mayores hitos televisivos se encuentran la co-conducción del recordado magacín matutino Mañanas Informales y su histórico rol en 2009 al frente de Caiga Quien Caiga (CQC), donde se convirtió en la primera y única mujer en liderar el programa de traje negro. A lo largo de los años, también se desempeñó como panelista en Intratables, conductora en Desayuno Americano y Mañanas Públicas, y se mantuvo activa en las tablas teatrales protagonizando la obra El Divorcio.

Su historia de vida estuvo profundamente entrelazada con el pasado reciente de la Argentina, siendo hija de José Miguel Pais, un arquitecto y militante desaparecido en 1976 durante la última dictadura militar.