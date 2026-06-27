Video: así fue el momento en el que se produjo el accidente ferroviario de Ernestina Pais

Mientras sigue la conmoción por la muerte de la conductora Ernestina Pais (54) en un accidente ferroviario, en las últimas horas se conoció el video en donde se ve cómo ocurrió el impacto entre la formación y su auto.

Las imágenes fueron captadas desde la cámara de seguridad particular de un domicilio ubicado a metros del paso a nivel. El choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez.

Fuentes policiales informaron que el siniestro tuvo lugar en la ruta del ferrocarril Mitre, ramal Tren de la Costa, sentido a Tigre-Vicente López. Por otra parte, en el corte del video, se escuchan dos bocinazos de la formación y segundos después, entra en imagen el tren que arrastra al Honda Civic negro que conducía la periodista.

La principal teoría que investigan los peritos indica que la conductora habría cruzado con la barrera baja y así, el vehículo fue impactado por la formación sobre el lateral de la conductora que viajaba sola.

Peritajes del accidente

Los efectivos de la Comisaría 2da que trabajaron en el lugar constataron que el deceso de la comunicadora ocurrió en el momento. Además, bomberos y peritos se presentaron en el lugar, que fue preservado para realizar las pericias necesarias. El caso quedó en manos de la UFI de Martínez.

Por su parte, la fiscal María Paula Hertrig, del departamento judicial de San Isidro, tomó intervención en el caso y ya ordenó el relevamiento de más cámaras de seguridad de la zona, aunque, según testigos ocasionales, Pais cruzó el paso a nivel cuando las barreras estaban bajas.

Finalmente, los peritos constataron que la conductora iba, presumiblemente, con destino al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde participaba de la obra "El divorcio del año", junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.

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