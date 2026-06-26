Las fotos del accidente en el que murió Ernestina Pais: así quedó el auto

Las primeras imágenes del accidente en el que murió Ernestina Pais muestran cómo quedó el auto que manejaba luego de ser embestido por una formación del Tren de la Costa. La actriz y conductora falleció este viernes a los 54 años tras el choque ocurrido en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez.

De acuerdo con la información policial, el siniestro ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano. Por causas que son materia de investigación, el Honda Civic negro que conducía Pais fue impactado sobre el lateral del conductor por una formación ferroviaria. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que había fallecido y que era la única ocupante del vehículo.

Las fotografías difundidas tras el hecho reflejan la magnitud del impacto y el grave estado en el que quedó el automóvil. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y peritos, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez para determinar cómo ocurrió el accidente.

El último accidente automovilístico de Ernestina Pais

Meses antes de su muerte, Ernestina Pais había protagonizado otro accidente de tránsito en Vicente López. El hecho ocurrió el 3 de marzo, cuando el Honda que conducía chocó contra un Alfa Romeo. Según el parte policial, no hubo heridos y solo se registraron daños materiales.

De acuerdo con ese informe, la conductora se negó a realizarse el test de alcoholemia, por lo que se le labró un acta equivalente a un resultado positivo. Como consecuencia, las autoridades secuestraron el vehículo y lo trasladaron al playón municipal, mientras que la otra conductora involucrada decidió no presentar cargos.