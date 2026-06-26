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Viernes, 26 de junio de 2026

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Quién era Ernestina Pais, la periodista y conductora que murió a los 54 años embestida por un tren

Tuvo una destacada trayectoria en los medios de comunicación. Se destacó como conductora de exitosos ciclos e incursionó en el teatro.

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Murió la reconocida periodista y conductora Ernestina Pais a los 54 años de edad, tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado entre las estaciones San Isidro R y Las Barrancas.

Quién era Ernestina Pais, la periodista y conductora que murió a los 54 años embestida por un tren

La  manejaba un Honda Civic negro con patente MYP-725 que cruzó el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano de San Isidro con la barrera baja.

Quién fue Ernestina Pais: su carrera profesional

Pais nació el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, dio sus primeros pasos como movilera en La Biblia y el Calefón, el programa que conducía Jorge Guinzburg.

En 2009 se convirtió en la primera mujer en conducir el exitoso ciclo "Caiga Quien Caiga", tras el retiro de Mario Pergoilini del programa.

Quién era Ernestina Pais, la periodista y conductora que murió a los 54 años embestida por un tren

En 2010 se incorporó a Rock & Pop con el programa Un Día Perfecto, junto a Osvaldo Bazán y Carlos Belloso. 

Por su parte, en 2013 tomó la conducción de Desayuno Americano en América TV, canal donde también participó del Bailando 2016 y donde entre 2019 y 2021 fue panelista de Intratables.

Además, fue conductora de Mañanas Públicas por la TV Pública y Honestidad Brutal por Vale 97.5.

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