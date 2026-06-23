El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."

Una de las participaciones más comentadas de "Gran Hermano Generación Dorada" es, sin dudas, la de Mariela Prieto, la pareja del Turco García. Luego de que la concursante se mostrara muy cercana a algunos compañeros dentro de la casa, el exfutbolista habría revelado que desde diciembre pasado están separados. En medio de las repercusiones y las versiones de un posible ingreso al reality, el mediático decidió rompió el silencio.

La polémica tomó fuerza tras un juego que protagonizó Mariela junto a Emanuel dentro del ciclo de Telefe. Los gestos de complicidad y un beso durante una actividad despertaron especulaciones sobre su situación sentimental fuera del programa y generaron todo tipo de comentarios en redes sociales y programas televisivos.

Consultado por la prensa, el exjugador buscó bajarle el tono a la controversia. "Está todo bien, está todo bien", respondió cuando, en "SQP" (América TV) le preguntaron si le molestaban las versiones que circulaban sobre una posible crisis. Sin embargo, evitó aclarar de manera concreta cuál es hoy su relación con la participante.

Cuando insistieron sobre el tema, dejó una respuesta que alimentó aún más las dudas. "Después lo van a saber, mañana o pasado", lanzó. Respecto al acercamiento de Mariela con Emanuel, también minimizó la situación y sostuvo: "Es un juego, es un juego. Estoy bárbaro".

Mariela Prieto y el Turco García llevan más de veinte años juntos. (Foto: Instagram/ @marielaaliciaprieto).

Más adelante, rechazó haber confirmado una separación a distintas periodistas y explicó por qué prefiere no profundizar sobre el tema. "Después se van a enterar, se van a enterar cuando salga Mariela. Es una falta de respeto hablar de una persona que está ahí adentro y no sabe lo que pasa afuera. Veintiocho años casado, las cosas que me pasaron en mi vida no me hacen problema por esto. Aparte ya estaba hablado, quedate tranquilo que está todo bien".

Por último, volvió a esquivar una definición tajante cuando le consultaron si desmentía las versiones de los paneles televisivos. "Yo no desmiento nada, que lo diga ella, no, yo no. Igual las cosas se saben después, más ustedes y Yanina. Yo no me arrepiento nada en la vida, porque de lo malo se aprende y de lo bueno también, no me arrepiento de nada", concluyó.