De la China Suárez a Emilia Mernes: los festejos de los famosos tras el triunfo de la Selección Argentina

El furor por el triunfo de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026 también se vive entre los famosos. Varias figuras palpitaron el encuentro en el estadio de Dallas y, en distintos rincones del mundo, y compartieron la experiencia con sus seguidores a través de las redes sociales.

Entre quienes dijeron presente en el AT&T Stadium, en Estados Unidos, estuvo Marcelo Tinelli, que disfrutó la jornada junto a sus hijos Francisco y Lolo. Marley también fue parte de la experiencia y compartió imágenes desde las tribunas. Además, viajaron a Estados Unidos José María Listorti, Agustín "Cachete" Sierra, Jimena Barón, Pampita, Joaquín "El Pollo" Álvarez, Martita Fort y Zaira Nara, quienes mostraron distintos momentos de la previa y el partido.

A la distancia, otros famosos también se sumaron a la celebración. Ricardo Montaner publicó imágenes alentando a la Albiceleste, mientras que Paula Chaves y Luli González siguieron el encuentro desde los estudios de Olga, donde compartieron la emoción con el equipo del streaming.

Por su parte, Claudia Villafañe mostró la picada que preparó para disfrutar del encuentro y aprovechó la fecha para recordar que se cumplen 40 años del histórico Gol del Siglo de Diego Armando Maradona. El Polaco, en tanto, se mostró expectante en la previa con la camiseta argentina puesta y un llamativo accesorio celeste y blanco.

Argentina ganó contra Austria.

También Emilia Mernes y Luciana Salazar compartieron en sus redes sociales distintas postales de cómo vivieron el partido y celebraron una nueva victoria de la Scaloneta.

Los goles de la Selección Argentina también generaron repercusiones inmediatas en Instagram. Susana Giménez celebró el primer tanto de Lionel Messi con una imagen del capitán argentino, mientras que Yanina Latorre recurrió a una de sus clásicas placas negras para expresar toda su alegría: "Gol de Messi. Te amo mucho. Vamos Argentina cara***".

Entre las figuras que también celebraron la victoria estuvo Eugenia "la China" Suárez. La actriz eligió una forma muy especial de sumarse a los festejos y compartió una fotografía de su infancia en la que se la ve luciendo una remera con bandera argentina. El recuerdo despertó la ternura de sus seguidores y reflejó su apoyo a la Selección en una jornada cargada de alegría para los hinchas.

Así celebraron los famosos el triunfo de Argentina

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).





Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).

Los posteos de los famosos por el triunfo de Argentina. (Foto: Instagram).