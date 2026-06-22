Crónica Looks: Agustina Díaz y Rosanna González apostaron por el azul cerúleo, el tono que domina el otoño-invierno 2026

La moda siempre encuentra la manera de reinventarse y, esta vez, el protagonista es el azul cerúleo. Desde las pasarelas internacionales hasta los looks que eligen las celebridades para sus apariciones diarias, este tono se consolida como una de las grandes tendencias de 2026. Luminoso, sofisticado y versátil, se convierte en una apuesta ideal para quienes buscan sumar color sin resignar elegancia. En esa línea, Agustina Díaz y Rosanna González mostraron dos formas distintas de llevarlo con mucha personalidad.

Agustina Díaz

Agustina Díaz eligió una prenda superior en azul intenso que se convirtió en el centro de todas las miradas. El diseño de hombros descubiertos aportó un aire moderno y femenino, mientras que el pantalón beige generó un contraste equilibrado y muy actual. La combinación refleja una de las claves más fuertes de la temporada: incorporar tonos vibrantes junto a básicos neutros para lograr una imagen fresca, relajada y con presencia.

Rosanna González

Por su parte, Rosanna González se inclinó por una propuesta de inspiración ejecutiva con un impactante blazer azul de corte clásico. La pieza destacó por su estructura impecable y por la fuerza visual que aporta el color, acompañado por prendas oscuras que permitieron que el saco brillara por sí solo. El resultado fue una imagen elegante, contemporánea y alineada con las tendencias que impulsan a los colores protagonistas por encima de los estilismos completamente neutros.

Más allá de las diferencias entre ambas apuestas, las conductoras coincidieron en una idea que domina el universo fashion actual: el regreso de los azules vibrantes como recurso para iluminar cualquier outfit. Ya sea a través de una prenda principal o mediante una pieza de sastrería, este color transmite energía, optimismo y sofisticación. Una tendencia que gana terreno entre famosas, expertas en imagen y amantes de la moda, consolidándose como uno de los grandes imprescindibles del año.