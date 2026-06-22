Emanuel y Alejandra de "Gran Hermano" se quebraron al recordar sus dolorosas historias en el Día del Padre: "Me cag... a palo"

Este domingo se celebró una de las fechas más importantes del calendario en Argentina: el Día del Padre. Aunque los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada" permanecen aislados, al igual que las figuras que se expresaron en redes sociales, tuvieron la posibilidad de homenajear a sus seres queridos, recordar momentos especiales y enviarles mensajes. En la previa de una nueva gala de eliminación, la emoción, la nostalgia y las lágrimas dominaron la casa.

La producción sorprendió a los jugadores con fotografías vinculadas a sus padres. Mientras algunos recordaron momentos felices y agradecieron el acompañamiento recibido a lo largo de sus vidas, otros aprovecharon la ocasión para hablar de heridas que aún permanecen abiertas.

Uno de los relatos más conmovedores fue el de Alejandra Majluf. La actriz se mostró impactada al recibir una imagen de su padre, ya que aseguró que no conservaba ninguna junto a él. Entre lágrimas, recordó una relación marcada por la incomprensión y la falta de apoyo hacia su vocación artística.

"Fue muy duro conmigo, desde muy chiquita. Era muy estricto, era muy bombero", expresó. Y agregó: "Yo creo que fuimos víctimas de víctimas. Mi abuelo fue muy duro con él". Visiblemente afectada, reconoció que todavía carga con ese dolor: "Todavía estoy tratando de perdonarlo".

El llanto de Alejandra Majluf en el Día del Padre. (Foto: Captura Telefe).

Minutos más tarde llegó el turno de Emanuel Di Gioia. Santiago del Moro le explicó que su familia había decidido no enviar una fotografía de su padre y le dio la posibilidad de expresarse. El participante eligió hablar y revivió algunos de los episodios más difíciles de su infancia.

"Mi papá es diácono, para la visión de todo el barrio era un ejemplo, pero en la familia no", comenzó. Conmovido hasta las lágrimas, recordó: "Me cag*** a palo siempre. Un día, tenía nueve años, me fui de mi casa, me bajó un diente, y corrí hasta la casa de abuela, tres kilómetros".

La desgarradora historia de Emanuel. (Foto: Captura Telefe).

El concursante también reveló las consecuencias que aquellas situaciones tuvieron para su familia. "Nos dejó sin casa, nos dejó sin comida, nos dejó sin ropa ni recuerdos. No tengo ni una foto de chico, junto todo y lo prendió fuego", contó. Sin embargo, destacó una enseñanza que transformó en una promesa para su propia hija: "Me enseñaste algo, lo que no tengo que hacer a mi hija. No voy a repetir el ejemplo, rompí la barrera. Por eso le doy todo mi amor".