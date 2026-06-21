Horóscopo: los 4 signos más beneficiados por el inicio de la temporada de Cáncer

La llegada de la temporada de Cáncer, este domingo 21 de junio, marca un cambio importante en el horóscopo y mueve energías vinculadas a las emociones, la intuición y los vínculos personales. El destino invita a conectar con lo que realmente importa y a tomar decisiones desde un lugar más auténtico. De la misma manera que el ingreso de la Luna en un signo y la conjunción de la Luna y Venus pueden afectar a las energías del zodíaco, el cambio de temporada también genera movimientos capaces de abrir puertas, impulsar proyectos y fortalecer relaciones. Cuatro energías del zodíaco recibirán este tránsito de manera especialmente favorable.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La temporada comienza con el Sol iluminando tu signo y eso se traduce en mayor confianza, energía y claridad para avanzar en objetivos personales. Es un período ideal para iniciar proyectos, tomar decisiones importantes y mostrar tu verdadero potencial. También aparecen oportunidades para fortalecer vínculos y recuperar entusiasmo. El consejo astral es que no minimices tus capacidades. Animarte a ocupar el lugar que merecés puede marcar una diferencia importante.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La energía de agua que trae esta temporada conecta de manera armónica con tu sensibilidad y creatividad. Vas a sentir más inspiración para desarrollar proyectos personales, artísticos o emocionales. Además, los vínculos afectivos ganan profundidad y comprensión. Es un gran momento para expresar sentimientos que venías guardando. Confiar en tu intuición será una ventaja, siempre que no pierdas de vista los aspectos prácticos de cada situación.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Este período favorece transformaciones positivas y te ayuda a dejar atrás preocupaciones que venían ocupando demasiado espacio mental. La energía canceriana impulsa la introspección, pero también la construcción de nuevos objetivos. Podrían aparecer oportunidades relacionadas con estudios, viajes o crecimiento profesional. Abrirte a experiencias diferentes será clave para aprovechar al máximo este tránsito y descubrir caminos que antes no considerabas.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La temporada de Cáncer fortalece tu capacidad para construir relaciones sólidas y tomar decisiones que aporten estabilidad a largo plazo. Sentís más seguridad para expresar emociones y resolver cuestiones pendientes con personas cercanas. También es un período favorable para acuerdos, proyectos compartidos y mejoras económicas. El consejo astral es que aproveches este impulso para salir de la comodidad y animarte a dar pasos importantes.