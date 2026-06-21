La opinión de Luis Ventura: gran campeón de todos los trofeos

¡Ya nadie te quita lo bailado "Pulga"! Campeón de todos los trofeos y copas en el Barcelona de España. Gran conquistador del "socker" norteamericano con el Inter de Miami. Amigo de sus amigos. Demorado súper monarca con la Selección Argentina y su Copa Mundial, pero también varias veces coronado rey continental en Sudamérica, dueño de la Finalísima del Wembley en Londres.

Así podríamos seguir durante horas marcando su récord ecuménico de haber disputado 6 Campeonatos mundiales, coronándose como máximo artillero de los torneos con tendencia a ampliar las distancias de sus perseguidores, y el mensaje de que éste será su último Mundial en competencia. ¿Lo será realmente?

Porque la competencia de 39 años dedicadas casi con exclusividad al fútbol que transita, disfruta, alimenta, engorda y enriqueces a cada momento que le queda cerca para seguir conquistando y soñando.

Porque este Messi en el que muchos pusieron dudas en cuanto a su rendimiento, a sus presencias en esta competencia de un Mundial súper poblado, en el que parecía no estaría a tono por lesiones que finalmente no fueron graves, con el desvelo de su padre, Jorge Messi que fue internado y tratado porque su salud flaqueaba, el "Pulga" debutó con Argelia, y su magia inigualable volvió a aparecer. Y lo hizo con sus apariciones grandilocuentes con 3 goles en un solo partido para definir un debut que parecía peliagudo terminó siendo un trámite, en el que encima le anularon un gol que podría haber hecho más gigantesca su hazaña.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. (Foto: Instagram/ @leomessi).

A pesar de todo y de todos, Messi dio demostraciones de estar fantástico a sus 39 años que hablan de su último mundial pero que deja flotando la posibilidad abierta de un séptimo mundial a toda orquesta con la ilusión silenciosa y casi imposible de compartir ese torneo con uno de sus 3 hijos, que juegan uno mejor que otro.

Messi tiene 3 hijos, Thiago, Mateo y Ciro, 13 el mayor, 10 y 8 cada uno y pequeños dotados en el manejo de la pelota que matemáticamente deja abierta la posibilidad de que el mayor de ellos, en el 2030 cuando se juegue el próximo mundial tendrá 17 años, y si Lionel se arriesga a una nueva marca mundial, también está, ambos puedan integrar la misma selección y el mismo equipo en una expresión mundialista única. Le pongo una ficha a ese Messi que no deja de gratificarme e ilusionarme a que ese será su sueño a cumplir. ¡Te lo digo yo!