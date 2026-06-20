Aseguran que Daniela Celis fue quien tomó la decisión de separarse de Nick Sicaro y revelaron el motivo

La separación de Daniela Celis y Nick Sicaro continúa generando repercusión en el mundo del espectáculo. Luego de que ambos confirmaran públicamente el final de su relación, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre lo que habría ocurrido puertas adentro de la pareja.

En las últimas horas, el periodista Fede Flowers aseguró que la decisión de terminar el vínculo habría sido tomada por Daniela Celis, quien habría manifestado algunos cuestionamientos sobre la convivencia y la dinámica de la relación.

Qué se sabe sobre la ruptura

Según contó el periodista, la exparticipante de Gran Hermano habría compartido con personas de su círculo íntimo algunos de los motivos que la llevaron a ponerle punto final al romance.

"Daniela, en sus charlas con amigos y personas de su entorno laboral, decía que Nico era desprolijo y que fue ella quien tomó la decisión de terminar", afirmó el periodista.

La versión surgió pocas horas después de que ambos confirmaran la separación, aunque ninguno de los protagonistas brindó demasiados detalles sobre las razones detrás de la ruptura.

Una relación que llegó a su fin

Si bien Daniela Celis y Nick Sicaro habían mostrado distintos momentos de su relación en redes sociales, la historia de amor terminó de manera inesperada para muchos de sus seguidores.

Por el momento, ninguno de los dos hizo referencia pública a las declaraciones del periodista ni confirmó los supuestos motivos que trascendieron.

Mientras tanto, las especulaciones continúan creciendo entre los fanáticos de la influencer, que siguen atentos a cualquier novedad relacionada con el final de una relación que parecía atravesar un buen momento.