Flor Peña rompió el silencio sobre su escandalosa salida de Luzu TV y apuntó a Nico Occhiato: "Yo hubiera hecho otra cosa..."

La controversia que se desató tras la difusión errónea de la supuesta muerte de Jorge Messi continúa generando consecuencias dentro del universo mediático. A varias horas de aquel episodio, que provocó una fuerte reacción pública, todavía persisten interrogantes sobre cómo se desarrollaron los hechos puertas adentro y cuál fue el papel de los protagonistas involucrados.

En ese contexto, Florencia Peña decidió romper el silencio y contar algunos detalles de las conversaciones que mantuvo con Nicolás Occhiato luego de la polémica que derivó en su salida de Luzu TV. Si bien evitó profundizar en ciertos aspectos de esos diálogos, dejó varias definiciones que no pasaron desapercibidas.

Las imágenes de aquel programa todavía permanecen en la memoria de los espectadores. La difusión de la falsa noticia relacionada con el padre de Lionel Messi generó una ola de cuestionamientos y abrió un intenso debate sobre la responsabilidad de los medios al momento de comunicar información sensible.

Con el correr de las horas, las consecuencias del episodio comenzaron a multiplicarse y una de las más resonantes fue la desvinculación de Flor Peña del canal de streaming.

Mientras tanto, también comenzaron a circular distintas versiones sobre las llamadas privadas que la actriz mantuvo con Occhiato para definir cómo continuar después de la crisis.

Qué dijo Flor Peña sobre su charla privada con Nico Occhiato

Durante una entrevista con "Intrusos" (América TV), la actriz fue consultada sobre esos diálogos y explicó por qué consideró que no era el momento adecuado para regresar al programa.

"Hay cosas que no voy a contar. Sentí que no era el momento de volver al programa, no por mí porque yo me la banco, no me fui pensando que me iba a renunciar", expresó la artista sobre el ciclo "El show del verano", que conducía junto a Marley.

Luego profundizó sobre el enorme impacto que tuvo la situación y cómo vivió la exposición pública posterior. "Pienso eso cuando veo el desastre que se armó, por ahí si hubiese sido otro conductor no hubiese sido un escarnio como el que me dieron", agregó.

Al analizar lo ocurrido, Peña dejó entrever que ambas partes entendieron que era necesario tomar distancia para atravesar el momento de la mejor manera posible. "Sentí que Nico necesitaba hacer lo suyo, yo lo mío, y pudimos encontrar un punto medio. Como tomarnos un respiro, ver de qué iba la cosa", sostuvo.

Las palabras de la actriz permitieron conocer parte de las conversaciones que mantuvo con el fundador de Luzu TV y reflejaron el delicado contexto que atravesaban.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando desde el programa le señalaron que muchas personas consideraban que Nico Occhiato no la había respaldado públicamente.

Ante esa observación, Flor Peña respondió con una reflexión que evidenció diferencias en la manera de afrontar la crisis. "Somos personalidades distintas, creo que él está aprendiendo, puedo no estar de acuerdo, pero él es el dueño del canal. Banco lo que creó (Luzu), pero yo también soy una persona con un corazón", manifestó. La declaración rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más comentados de la nota.

La definición más contundente llegó cuando le remarcaron que muchos espectadores no habían percibido empatía por parte de Occhiato durante la polémica.

Lejos de esquivar la pregunta, la actriz respondió con total sinceridad: "Eso se lo tienen que preguntar a él, yo defiendo a mis amigos, yo hubiera hecho otra cosa".

La frase tuvo una inmediata repercusión en redes sociales y volvió a instalar el debate sobre el rol de los líderes de proyectos mediáticos en momentos de crisis.

Un conflicto que sigue generando repercusiones

Aunque el episodio ya quedó atrás, sus consecuencias continúan generando comentarios tanto dentro como fuera de los medios. Mientras Nicolás Occhiato sigue enfocado en el crecimiento de Luzu TV y Flor Peña continúa desarrollando nuevos proyectos profesionales, las recientes declaraciones de la actriz volvieron a poner el foco sobre uno de los escándalos más comentados de las últimas horas.

Las palabras de Flor Peña no solo aportaron nuevos detalles sobre su salida de Luzu TV, sino que también dejaron una reflexión que generó múltiples interpretaciones.

Con su contundente "Yo defiendo a mis amigos, yo hubiera hecho otra cosa", la actriz marcó una postura clara frente a lo ocurrido y reavivó la discusión sobre la lealtad, el respaldo y las decisiones que se toman cuando una crisis golpea de lleno a un proyecto mediático.