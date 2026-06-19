Daniela Celis anunció su separación de Nick Sicaro a dos meses de blanquear el noviazgo: "Somos amigos, ya no..."

Este viernes 19 de junio, Daniela Celis sorprendió a todos al anunciar su separación de Nicolás "Nick" Sicaro. La noticia generó desconcierto entre los seguidores de "Gran Hermano", dado que hace apenas dos meses habían blanqueado la relación y se mostraron muy enamorados hasta el último día en que fueron vistos juntos.

A través de historias de Instagram, "Pestañela" publicó un texto con letras blancas sobre un fondo negro. "¡Hola! Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos. Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos", escribió la ex de Thiago Medina, dando a entender que la ruptura se dio en buenos términos.

El comunicado de Daniela Celis y Nick Sicaro anunciando su separación. (Instagram/@danielacelis01).

Por su parte, Nick Sicaro replicó el mismo mensaje en su perfil de Instagram, tal como usualmente hacen algunas parejas mediáticas luego de cortar la relación tras terminarse el amor.

El último posteo de Nick y Daniela fue hace diez días, cuando el joven compartió un video donde recreaban una receta familiar suya durante la pandemia del covid-19.

Incluso, Daniela Celis dio una entrevista en la que contó que la relación avanzaba con buen rumbo, ya que habían decidido mantener "exclusividad" en el vínculo mientras seguían conociéndose cada vez más.

Hasta el momento, ninguno de los exparticipantes de "Gran Hermano" detalló los motivos detrás de la separación. Habrá que esperar si con el correr de las horas trascienden los pormenores sobre este desenlace amoroso.