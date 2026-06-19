Rodrigo Lussich explotó contra Nico Occhiato: "Echás a los laburantes y te despegás..."

El escándalo por la fake news que Florencia Peña dio al aire en Luzu TV sobre el padre de Lionel Messi no para de sumar capítulos. La conductora ya no está en el canal. Pero el que ahora quedó en el ojo de la tormenta es Nico Occhiato, el dueño de la plataforma de streaming, por haber cortado cabezas en represalia. Rodrigo Lussich, el conductor de "Intrusos", le dedicó un duro posteo en redes donde lo responsabilizó por todo lo ocurrido.

El escándalo estalló cuando Florencia Peña anunció en vivo, durante una emisión de "El Show del Verano", que Jorge Messi, el padre del capitán de la Selección, había fallecido. La información era falsa y la familia Messi tuvo que salir a desmentirla con un comunicado oficial. La reacción de Luzu TV fue inmediata: la dirección desvinculó a los productores que le pasaron el dato a la conductora por el audífono y Peña terminó dando "un paso al costado" .

El primer mensaje de Nico Occhiato, desligándose de lo que sucedió con Florencia Peña.

Pero el tema no se cerró ahí. La decisión de Occhiato de despedir a los productores y despegarse de Peña desató críticas. Y el que habló más fuerte fue Rodrigo Lussich.

En un posteo en sus redes sociales, el periodista de "Intrusos" (América TV) fue directo al hueso. "¡De manual! Echás a los laburantes y te despegás de la conductora", escribió con bronca. Y siguió: "Bueno hubiese sido que, como dueño de tu medio y editor responsable de su contenido, hubieses bajado una orden clara sobre el tratamiento de una versión fake que daba vueltas hacía varias horas. Pero desde arriba no se ve...".

Lussich en Intrusos: "Nico Occhiato es un GARCA. En LUZU fingieron demencia". pic.twitter.com/5NHNNbQSHF — Real Time (@RealTimeRating) June 19, 2026

Lussich no se detuvo ahí. Subrayó que el responsable máximo del contenido de un medio es su dueño. "Nico Occhiato es dueño de un medio de streaming y era quien debía bajar la línea editorial (como sucedió en TODOS los medios) de no dar ninguna noticia al respecto hasta que no hablara la familia" . A su juicio, el fundador de Luzu falló en su rol de líder y luego se lavó las manos con los despidos .

"Así que menos tweets para la tribuna y más responsabilidad sobre la línea editorial de tu medio. No alcanza con decir 'no estoy de acuerdo' para zafar", sentenció el conductor. También defendió a Peña: "Es fácil entregar a Flor Peña a las fieras de la cancelación a las que Nico tanto le teme". Y señaló que hay una cuestión de fondo: "la sobreactuación de la indignación (siempre selectiva) contra Florencia Peña no se deberá (solamente) a la cagada que se mandó, sino que será, sobre todo, por lo de siempre: su ideología, ser mujer y ser libre".

El descargo de Occhiato y la defensa de su proyecto

Por su parte, Nico Occhiato no se quedó callado. Desde Miami, donde cubre el Mundial, habló en su programa "Nadie Dice Nada" y asumió su responsabilidad como cabeza del canal. "Uno como cabeza de canal tiene que tomar decisiones. Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera", afirmó. Confirmó que ya se comunicó con el entorno de Messi para pedir disculpas y que el asunto está aclarado.

Además, salió con los tapos puestos contra los medios que, según él, festejaron el error y difundieron más mentiras sobre la supuesta baja de auspiciantes . "No se bajó ninguna marca", aseguró con firmeza . Y remató contra sus críticos: "el que se jacta de eso, generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie tampoco".