Nico Occhiato anunció la desvinculación de Flor Peña tras la noticia falsa del padre de Leo Messi: "Dará un paso al costado..."

En medio de diversos rumores sobre su estado de salud, este jueves cerca del mediodía Florencia Peña anunció por error el fallecimiento del padre de Lionel Messi durante una transmisión de Luzu TV. La situación generó una fuerte repercusión en redes sociales y una ola de cuestionamientos. Nico Occhiato publicó un contundente comunicado para referirse a lo sucedido, y minutos después, anunció que la actriz quedaba desvinculada de la empresa.

El comunicado, que publicó Occhiato en su cuenta personal, comienza diciendo: "Desde Luzu lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa 'El Show del verano'. Parea nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la deb ida verificación previa".

Luego, menciona las sanciones que iban a tomar como empresa: "Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la desición de dar un paso al costado".

YT cerraron: "Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".



