El explosivo descargo de Nico Occhiato luego de que Flor Peña haya dado por fallecido al padre de Lionel Messi: "Sanción..."

En medio de diversos rumores sobre su estado de salud, este jueves cerca del mediodía Florencia Peña anunció por error el fallecimiento del padre de Lionel Messi durante una transmisión de Luzu TV. La situación generó una fuerte repercusión en redes sociales y una ola de cuestionamientos. Minutos después, Nico Occhiato publicó un contundente comunicado para referirse a lo sucedido.

La controversia comenzó cuando al aire se difundió una versión que aseguraba la muerte de Jorge Messi. La información se viralizó rápidamente en redes sociales y generó preocupación entre los seguidores del capitán de la Selección Argentina. Sin embargo, con el correr de las horas quedó claro que no existía ninguna confirmación oficial sobre el supuesto fallecimiento. De todos modos, la familia del futbolista sí se expresó públicamente acerca del delicado estado de salud que atraviesa el padre del astro rosarino.

Las críticas no tardaron en multiplicarse y apuntaron directamente contra Luzu TV, el ciclo y sus integrantes. En ese contexto, Occhiato decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales para marcar distancia de lo ocurrido y expresar su descontento por la difusión de un dato sin verificar.

"Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total", escribió el creador de la plataforma en un mensaje que rápidamente se volvió viral.

El fuerte descargo de Nico Occhiato. (Foto: X/ @NicolasOcchiato).

Lejos de intentar bajarle el tono al episodio, el conductor adelantó que la situación tendrá consecuencias internas. "Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", agregó, dejando en claro su postura frente a la polémica que se generó con Florencia Peña.

Mientras tanto, el episodio sigue generando debate en redes sociales. La difusión de información falsa vinculada a una figura tan cercana a Lionel Messi volvió a abrir la discusión sobre la responsabilidad de los medios y la necesidad de confirmar los datos antes de comunicarlos públicamente.