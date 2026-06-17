Las conductoras de Crónica mostraron cómo combinar el marrón chocolate, el color estrella del otoño-invierno 2026: las fotos

Los looks de las celebridades suelen convertirse en una fuente inagotable de inspiración, y esta temporada hay un protagonista indiscutido: el marrón chocolate. Sofisticado, versátil y fácil de combinar, el tono se consolidó como una de las tendencias más fuertes del otoño-invierno 2026. En Crónica, Agustina Díaz, Barbi Corvalán, Mariela Fernández y Rochi Grimaldi mostraron distintas maneras de sumarlo a sus outfits y confirmaron por qué se volvió un imprescindible fashion.

Agustina Díaz

Agustina Díaz eligió una fórmula simple pero efectiva. La conductora combinó una musculosa chocolate con pantalones negros de efecto cuero, logrando un estilismo moderno y equilibrado. La propuesta demuestra que esta tonalidad funciona a la perfección con prendas oscuras y aporta calidez sin perder elegancia. Un tip infalible para quienes buscan un conjunto urbano con personalidad.

Barbi Corvalán

Por su parte, Barbi Corvalán apostó por una variante cercana al borgoña, uno de los colores que mejor dialoga con la gama de los marrones. La presentadora llevó una remera ajustada junto a bermudas de cuero en un tono profundo, creando una imagen joven y actual. La clave está en animarse a mezclar colores cálidos dentro de una misma paleta para conseguir armonía visual.

Mariela Fernández

Mariela Fernández mostró una de las combinaciones más fuertes de la temporada. El blazer chocolate se convirtió en la pieza protagonista de un look compuesto por básicos blancos y zapatillas. El contraste generó luminosidad y permitió que la prenda destacara aún más. Una idea ideal para quienes quieren incorporar este color de manera elegante y relajada al mismo tiempo.

Rochi Grimaldi

Rochi Grimaldi también apostó por el marrón en clave sastrera. La conductora llevó un blazer chocolate sobre una musculosa clara y lo combinó con pantalones de vestir en un tono más oscuro de la misma familia cromática. El resultado fue sofisticado, moderno y muy alineado con las tendencias internacionales. Un tip para replicar este estilo es jugar con distintas intensidades de marrón dentro de un mismo outfit, una fórmula que aporta elegancia y profundidad visual.

La gran enseñanza que dejan las conductoras de Crónica es que el chocolate puede adaptarse a estilos muy diferentes. Desde propuestas casuales hasta conjuntos de inspiración ejecutiva, este color se consolida como uno de los favoritos de la moda 2026. Versátil, elegante y atemporal, promete seguir presente en los looks más fashion de la temporada.