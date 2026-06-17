"MasterChef Celebrity": arranca el casting para renovar el jurado y crece la incertidumbre

Telefe ya empezó a mover fichas para la nueva temporada de "MasterChef Celebrity". Más allá de los participantes famosos que quieren sumar, ahora el foco está puesto en los jurados. Wanda Nara, que volverá a estar al frente de la conducción, ya trabaja en la preproducción del ciclo. Pero la gran incógnita pasa por el estrado: tras la renuncia de Donato de Santis y los rumores sobre la salida de Germán Martitegui y de Damián Betular, todo indica que habrá cambios, aunque no serán totales.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, la productora de "MasterChef Celebrity" ya está realizando un casting para elegir a los nuevos chefs que ocuparán los lugares que queden vacantes. La idea es grabar en septiembre con 24 participantes famosos, y Wanda Nara confirmada como conductora. La conductora tiene en breve la salida de "El amor es ciego" junto a Barassi, ya que la plataforma confirmó el 28 de junio como fecha de estreno.

El futuro del jurado es un tema que mantiene en vilo a los fanáticos del reality. Donato de Santis anunció su salida definitiva durante la final de la temporada pasada, argumentando que necesita enfocarse en otros proyectos . Por su parte, Damián Betular, que actualmente está con el protagónico de "Hairspray", todavía no confirmó su continuidad. Y Germán Martitegui también manifestó dudas sobre su regreso, lo que abre la puerta a una posible renovación completa.

Los nombres que suenan para ocupar el lugar de Donato son varios. Entre los candidatos más fuertes aparecen Maru Botana, Mauricio Asta y Dolli Irigoyen, aunque esta última desmintió haber recibido un llamado del canal. También se menciona a Christophe Krywonis y a Santiago Giorgini como posibles opciones. Lo cierto es que la decisión final definiría la nueva cara de la cocina más famosa de la televisión argentina.