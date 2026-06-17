De Antonela Roccuzzo a Valentina Cervantes: así vivieron las mujeres de la Selección Argentina el triunfo ante Argelia

Después de años de espera, este miércoles la Selección Argentina debutó en el Mundial 2026 para defender el título conseguido en Qatar 2022. La triple goleada de Lionel Messi hizo vibrar al Kansas City Stadium y a los miles de hinchas presentes. Además del romántico mensaje que Tini Stoessel le dedicó a Rodrigo De Paul, las esposas y parejas de los futbolistas también dijeron presente con publicaciones en las redes que reflejaron toda la emoción de una noche inolvidable.

Como suele ocurrir en cada presentación de la Albiceleste, Antonela Roccuzzo acompañó a Messi desde uno de los palcos junto a Thiago, Mateo y Ciro. Vestidos con la camiseta argentina, siguieron atentamente el encuentro y luego celebraron el triunfo con una tierna postal familiar. "¡Vamooos Argentina! Con vos siempre Leo Messi! ¡Sos increíble!", escribió la rosarina, quien recientemente visitó Disney, para destacar la actuación del capitán.

Antonela Roccuzzo y sus hijos. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Otra de las que compartió imágenes desde Kansas fue Valentina Cervantes. La pareja de Enzo Fernández publicó una selfie junto a su hijo Benjamín, ambos con la camiseta alternativa de la Selección y una enorme sonrisa. Más tarde mostró otros momentos de la jornada junto a sus hijos y expresó toda su felicidad con un contundente: "¡Vamos Argentina Car***!". El volante no tardó en responderle con un romántico "Mi vida" acompañado por un corazón azul.

Valentina Cervantes y sus hijos. (Foto: Instagram/ @valucervantes).

Por su parte, Camila Galante vivió el partido junto a sus tres hijos y eligió Instagram para demostrar su apoyo incondicional a Leandro Paredes. En una de las imágenes se los vio posando en el ingreso al estadio con los colores argentinos. "Vamos Argentina. Vamos mi amor Leo Paredes. ¡Te amamos con el alma! Hoy y siempre con vos", escribió. Luego llevó tranquilidad a sus seguidores al aclarar que Lauti se encontraba en buen estado tras el pequeño accidente que sufrió durante los festejos.

Camila Galante y sus hijos. (Foto: Instagram/ @ccamigalantee).

Muriel López Benítez también se sumó al aliento desde las tribunas. La pareja de Lisandro Martínez compartió una postal con la camiseta número 6 y el estadio de fondo mientras disfrutaba de la victoria. "¡Vamos!", publicó junto a la imagen. El defensor respondió con un mensaje cargado de amor: "Sos perfecta mi amor". Además, Muriel mostró otras fotografías familiares donde también apareció su pequeña hija luciendo la casaca argentina.

Muriel López Benítez junto a su familia. (Foto: Instagram/ @lopezbenitezmuri).

Entre las publicaciones más comentadas también estuvo la de Ailén Cova. La pareja de Alexis Mac Allister compartió una imagen grupal junto a familiares y amigos con una bandera personalizada que decía: "Alexis 20, La Pampa. ¡Siempre presente!". La foto reflejó el orgullo de acompañar al mediocampista en una nueva aventura mundialista y rápidamente cosechó cientos de reacciones.

Agustina Gandolfo tampoco dejó pasar la oportunidad de celebrar. La esposa de Lautaro Martínez subió una postal junto a sus hijos y seres queridos, todos vestidos con la camiseta celeste y blanca. "Los amo. Siempre bancando", escribió para resumir el sentimiento que atravesó a toda la familia durante el debut del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Emma Ramirez, Ailén Cova y Agustina Gandolfo. (Foto: Instagram/ @emmaramirzz_ @ailencova y @agus.gandolfo).

Por último, Emma Ramírez, novia de Nico Paz, compartió una imagen que reflejó toda la ilusión de vivir su primera Copa del Mundo acompañando al joven futbolista. Con una sonrisa y la camiseta argentina puesta, mostró cómo transitó una jornada especial para la nueva generación de la Scaloneta.

Más allá del resultado deportivo, las redes sociales dejaron ver el costado más íntimo de los jugadores. Entre mensajes románticos, fotos familiares y muestras de orgullo, las parejas de los campeones del mundo volvieron a demostrar que también son protagonistas de este sueño que moviliza a millones de argentinos.