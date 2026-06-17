"Gran Hermano": el apasionado beso de la exmujer del Turco García y Emanuel Di Gioia que revolucionó la casa

Desde hace algunas semanas, Mariela Prieto, la esposa del Turco García, se encuentra en el centro de la escena mediática por su acercamiento con algunos de sus compañeros en "Gran Hermano: Generación Dorada". A pocas horas de que el exfutbolista confirmara que están separados desde diciembre, la participante sorprendió al besarse apasionadamente con Emanuel Di Gioia en la previa del partido de Argentina contra Argelia en el Mundial 2026.

El momento ocurrió durante una consigna vinculada al debut de la Selección en la Copa del Mundo. Los jugadores debían recrear una de las postales más recordadas de los festejos por la consagración en Qatar 2022. En el caso de Mariela y Emanuel debieron copiar la imagen de dos hinchas besándose sobre un semáforo en pleno centro porteño.

Mientras sus compañeros les indicaban cómo posicionarse para lograr una escena similar a la original, los concursantes se comprometieron por completo con el desafío. La recreación terminó con un beso que generó gritos, aplausos y risas entre quienes observaban la actividad.

Tras la situación, Prieto reaccionó con humor y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención. "Mi marido me mata", comentó apenas finalizó el juego. Instantes después buscó aclarar el contexto de lo sucedido y agregó: "Turco, es Gran Hermano. Es un juego".

El apasionado beso de Mariela y Emanuel en la casa de "Gran Hermano".

Por su parte, Emanuel también se sumó a la broma y aprovechó para enviarle un mensaje al exfutbolista. "Es Gran Hermano, es un juego, Turco. Quiero la camiseta de Racing, Turco", expresó entre risas, mientras la escena seguía generando comentarios dentro y fuera de la casa.

Aunque el exfutbolista aclaró recientemente que su relación con Prieto terminó hace varios meses e incluso aseguró que "desconoce" la actitud de su ex dentro de la casa, por ahora no se pronunció sobre el beso que protagonizó con Di Gioia.