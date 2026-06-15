El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto tras la polémica en "Gran Hermano": "La desconoce..."

El ingreso de Mariela Prieto a "Gran Hermano: Generación Dorada" generó un fuerte impacto por tratarse de la esposa del Turco García. Sin embargo, con el correr de las semanas, la participante quedó en el centro de la polémica por sus acercamientos a algunos compañeros, entre ellos Brian Sarmiento, y sus bailes sensuales durante las fiestas del reality. En medio del escándalo y las críticas recibidas, el exfutbolista de Racing Club confirmó su separación tras más de veinte años juntos.

La noticia sorprendió a muchos seguidores del ciclo de Telefe y del exdelantero, ya que antes de entrar al juego la participante nunca habló públicamente de una crisis sentimental. Incluso, García la acompañó al estudio el día de su ingreso y volvió a mostrarse apoyándola en distintas oportunidades desde el exterior.

Las versiones de separación comenzaron a circular días atrás, pero en las últimas horas Karina Iavícoli se contactó con el Turco para consultarle. Según contó la periodista, el exdeportista le aseguró que la distancia entre ambos existe desde diciembre y él sigue atentamente todo lo que ocurre dentro de la casa más famosa del país.

"Me contó que está preocupado por el accionar de ella en la casa. [...] Los días de las fiestas temáticas la desconoce", reveló la comunicadora. Además, explicó que el ex Racing observa con inquietud algunas actitudes de Mariela y el fuerte rechazo que generaron en una parte del público.

Mariela Prieto y Brian Sarmiento en una de las fiestas de "Gran Hermano".

"Está preocupado por el hate que está recibiendo. Él confesó que siente que los bailes sensuales ella se los hace a propósito como para que tenga celos. Aunque están distanciados, se merecen una buena charla. Él no siente que este sea el final", relató la panelista sobre la conversación que mantuvo con García.

A pesar del difícil momento, el exfutbolista mantendría las esperanzas de recomponer el vínculo. "Teme cómo ella va a tomar todos los comentarios del público cuando salga porque adentro se está divirtiendo, pero no sabe lo que pasa afuera", explicó Iavícoli. Mientras tanto, Prieto continúa enfocada en el juego, ajena a todo lo que sucede fuera de las paredes de la casa.