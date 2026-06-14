Murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Una impactante tragedia aérea sacudió este domingo a Brasil. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro, y dejaron un saldo de seis muertos. Entre las víctimas identificadas por las autoridades se encuentran el youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de videos musicales Lucas Vignale, también argentino.

Oliver Tree, de 32 años, se encontraba en Brasil como parte de una gira mundial luego de presentarse en San Pablo días atrás. El artista, célebre por temas como "Life Goes On" y "Miss You" y por su estética excéntrica, sumaba millones de seguidores en redes y oyentes mensuales en Spotify.

Según confirmó la Policía Civil de Río de Janeiro a CNN Brasil, cinco de las víctimas viajaban a bordo de uno de los helicópteros, mientras que en la segunda aeronave iba únicamente su piloto. El choque se produjo a las 8.59 (hora de Argentina) y movilizó un amplio operativo de bomberos y peritos aeronáuticos.

Una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió, con llamas que alcanzaron al menos veinte autos. La columna de humo se vio desde distintos puntos de la ciudad y restos de los helicópteros impactaron contra edificios residenciales y comerciales cercanos.

Gaspi y Oliver Tree fallecieron en un accidente de helicópteros en Brasil.

Quién era Gaspi

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, era un creador de contenido argentino reconocido por su humor irreverente, con videos de acercamientos espontáneos a desconocidos en la calle, su saludo "buenass" y su voz grave. En 2025 había ganado mayor visibilidad internacional al subir al ring en La Velada del Año V, el evento de boxeo para streamers organizado por Ibai Llanos en Sevilla.

La carrera de Lucas Vignale

Lucas Vignale, nacido en Buenos Aires en 1997, era cineasta y editor de videoclips, con trabajos para artistas como J Balvin, Trueno y Bizarrap. Junto a Lorenzo Ferro había codirigido el corto "La Pasión" (2024) y, más recientemente, "El tren Fluvial" (2026), su debut en el largometraje, que fue celebrado en la sección Perspectives del Festival de Berlín.

Las víctimas confirmadas hasta el momento son: