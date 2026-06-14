Juanita Tinelli rompió el silencio tras la denuncia contra su exnovio Bautista Cuiña: "Fui una piba pidiendo ayuda..."

La familia Tinelli vive horas de tensión luego de que Juanita, la hija menor de Marcelo, haya denunciado por violencia de género a su expareja Bautista Cuiña. Tras el revuelo generado, la modelo rompió el silencio con un fuerte descargo que publicó en sus redes sociales y apuntó contra quienes opinan sobre su vida.

La presentación judicial se conoció días atrás. De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Salerno, la joven aseguró haber recibido "un golpe en la cara" durante una discusión ocurrida en un boliche de la Costanera porteña durante la madrugada del viernes.

En medio de la repercusión mediática, Juanita Tinelli eligió sus historias de Instagram para expresar su enojo. "Desde lo más humano, y realmente sin entender cuando escuchás ‘queremos saber la verdad' pero no quieren saber una mier***. Quieren opinar. Todos saben todo, todos me conocen", comenzó escribiendo.

Luego profundizó su reflexión sobre la exposición pública que enfrenta desde hace años. "Quieren agarrar algo tuyo, lo más vulnerable, lo más torpe, lo más humano y convertirlo en mierd***, como si eso fuera completamente válido", lanzó con dureza.

Más adelante, la joven modelo recordó distintos episodios que marcaron su adolescencia y cuestionó los señalamientos que recibe en redes. "Y lo peor es que vale. Vale que todo un país te diagnostique desde un video de 15 segundos", manifestó.

El descargo de Juanita Tinelli. (Foto: Instagram/ @juanittinelli1).

La hija de Marcelo Tinelli también enumeró las etiquetas que, según explicó, le adjudicaron con el paso del tiempo. "Vale decir que estás loca, que sos psiquiátrica, anoréxica, que sos mala, que sos víctima, victimaria. Que estás mal de la cabeza, que sos esto, que sos lo otro. Vale inventar, vale exagerar, reírse. Vale opinar de tu cabeza, de tu dolor, de tu forma de reaccionar", sostuvo.

Por último, la influencer hizo una fuerte autocrítica y habló de sus errores. "Yo también me equivoqué, la ca*** mil veces. Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles. Pedí perdón, me arrepentí. Lloré, me dio vergüenza. Me quise esconder, me odié un poco también", reconoció.

Antes de cerrar, dejó una frase que generó repercusión entre sus seguidores y que muchos interpretaron como un mensaje sobre el difícil momento que atraviesa. "Pero también fui una piba pidiendo ayuda", concluyó con contundencia.



