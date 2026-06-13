Quién es Bautista Cuiña, el ex novio de Juanita Tinelli, denunciado por violencia de género

Juana Tinelli denunció a su exnovio Bautista Cuiña por violencia de género este viernes a la madrugada, dentro de un local bailable en Costanera Norte. Luego de que se conociera qué habló la modelo con su padre, Marcelo Tinelli, trascendió que testigos vieron una discusión violenta, pero no el golpe. La influencer rechazó la asistencia del SAME y el agresor ya había escapado cuando los patrulleros llegaron. La causa investiga si hubo lesiones.

Todo arrancó cerca de las 5.20 de la mañana en Costa 7070, un boliche de moda sobre la avenida Costanera Rafael Obligado. Los empleados del lugar escucharon gritos y llamaron al 911. Cuando la Policía llegó, se encontró con Juana Tinelli, de 24 años, visiblemente alterada pero sin marcas en el rostro.

La joven contó a los efectivos que su expareja, Bautista Cuiña, le pegó una cachetada en plena discusión. Sin embargo, el parte policial -al que accedió TN Show- aclara que "lesión no visible". Personal del SAME acudió al lugar, pero la influencer se negó a que la revisaran. Se retiró después con sus amigos y su chofer, que también le hace de custodio.

¿Quién es Bautista Cuiña?

No es un desconocido en el circuito mediático. Bautista Cuiña es hijo de un empresario importante, dueño de una cadena de electrodomésticos muy conocida en el país. Estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y tuvo un romance con Juana Tinelli que se confirmó en septiembre del año pasado, después de un viaje a Miami. La relación duró poco: dos meses más tarde ya estaban separados, y ella empezó a mostrarse con Tomás Mazza.

Pero esta madrugada volvieron a cruzarse. Según reconstruyeron fuentes del lugar, la pelea fue fuerte. "Habrían estado tomando alcohol", aportó Matías Vázquez, conductor de "Puro Show". Un empleado de seguridad del boliche declaró que vio la discusión, pero no alcanzó a ver el golpe. También aclaró que el complejo tiene varias salidas y que Cuiña se esfumó antes de que los patrulleros llegaran. Nadie pudo precisar a qué hora escapó ni por qué puerta.

Los policías de la Comisaría Vecinal 13A recorrieron el lugar, pero no lo encontraron. La causa quedó en manos de la UFLA Norte (Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género) con carátula de "averiguación de lesiones". Entre las primeras medidas ordenadas: revisar las cámaras de seguridad del boliche, tomar declaración a los involucrados y poner una consigna policial en la casa de Juana Tinelli.

Fernanda Iglesias, periodista de "Puro Show", detalló al aire: "Dijo que el joven le había propinado un golpe en el rostro. Lesión no visible". Ese dato es clave porque, sin lesiones visibles ni testigos directos de la agresión, la investigación dependerá de lo que muestren los registros fílmicos y de los relatos cruzados.