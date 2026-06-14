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La salida familiar de Mauro Icardi con sus hijas y la China Suárez que revolucionó las redes: las fotos

La pareja y las niñas acompañaron a Rufina Cabré en una jornada muy especial. Las postales del encuentro comenzaron a circular rápidamente entre los usuarios y generaron repercusión. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

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En los últimos días, Mauro Icardi se reencontró con sus hijas después de varios meses sin verlas. Como era de esperarse, las pequeñas disfrutan de sus jornadas junto a su padre, pero también comparten momentos con la novia del futbolista, Eugenia "la China" Suárez. Así las cosas, este sábado, la pareja protagonizó una salida familiar al asistir a un partido de hockey de Rufina, la hija mayor de la actriz, y las imágenes no tardaron en viralizarse.

Las fotografías fueron difundidas por la periodista Paula Varela y muestran al delantero del Galatasaray acompañando a la artista durante la actividad deportiva de la adolescente. En las postales también aparecen las hijas de Wanda Nara, que siguieron de cerca el desempeño de la joven desde las tribunas.

Quienes estuvieron presentes en el predio registraron distintas escenas de la jornada. Una de las más comentadas los muestra compartiendo el encuentro deportivo como una familia ensamblada. Otra captura dejó ver un afectuoso abrazo grupal una vez finalizado el partido.

El episodio llamó la atención porque, desde que Mauro Icardi volvió al país tras retirar a las chicas de la casa de Wanda, tanto él como la China Suárez eligieron mantenerse lejos de la exposición pública. De hecho, ninguno compartió contenido del plan familiar en sus redes sociales.

La China Suárez, Nicolás Cabré, Mauro Icardi y sus hijas en una tarde familiar. (Foto: @meryfolgar).
La China Suárez, Nicolás Cabré, Mauro Icardi y sus hijas en una tarde familiar. (Foto: @meryfolgar).

La convocatoria reunió además a otras figuras importantes para Rufina. Nicolás Cabré, el papá de la adolescente, asistió acompañado por su esposa, Rocío Pardo, y también fue visto alentando a la adolescente. De esta manera, la hija de los artistas contó con el respaldo de todo su entorno en una fecha especial.

Aunque intentan sostener cierta discreción, las imágenes terminaron recorriendo las redes sociales. La cercanía entre los presentes y el clima distendido de la jornada volvieron a instalar a la pareja en el centro de la escena mediática.

El abrazo de Mauro Icardi con sus hijas. (Foto: Instagram/ @palivarela).
El abrazo de Mauro Icardi con sus hijas. (Foto: Instagram/ @palivarela).

China Suárez: todo sobre Rusherking, su edad y sus redes sociales

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