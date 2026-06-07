Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y protagonizó un inesperado momento con Wanda Nara y Martín Migueles: el video

Después de meses de distanciamiento y todo tipo de especulaciones, este sábado 6 de junio Mauro Icardi finalmente pudo reencontrarse con sus hijas. A pesar de la expectativa que generaba el reencuentro, la jornada dejó una imagen que pocos imaginaban y que no tardó en viralizarse: el inesperado cara a cara entre el delantero del Galatasaray, Wanda Nara y Martín Migueles.

Tras semanas atravesadas por tensiones, negociaciones y acuerdos entre las partes, la entrega de las niñas se desarrolló en un clima mucho más relajado que en oportunidades anteriores. Aunque se trató de una situación familiar de carácter privado, quienes presenciaron la escena no tardaron en registrar todo con sus celulares y difundir las imágenes en las redes sociales.

Tal como pudo observarse en el video compartido por Laura Ubfal, antes de partir junto a su padre, las niñas se despidieron afectuosamente de su madre en la puerta del country de Nordelta donde residen. En ese contexto también estuvo presente Martín Migueles, quien acompañó a la conductora.

Fue entonces cuando ocurrió el momento que más repercusión generó. Mientras Wanda acomodaba las pertenencias de sus hijas en el baúl de la camioneta de su exmarido y mantenía cierta distancia, el empresario se acercó a Mauro para saludarlo. Hubo un apretón de manos y un intercambio cordial, aunque sin demasiada cercanía.

El reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas, Wanda Nara y Martín Migueles. (Foto: Instagram/ @lauraubfal).

Las imágenes dejaron en evidencia un cambio de tono respecto de los episodios que protagonizaron durante los últimos meses. Esta vez no hubo discusiones ni situaciones conflictivas, sino una actitud enfocada en priorizar a las menores y respetar los términos establecidos.

Al compartir el video, la periodista Naiara Vecchio destacó el clima que rodeó el encuentro. "Habemus paz: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas, con Wanda Nara y Martín Migueles como intermediarios. Con un mejor diálogo entre las partes, Icardi aceptó llevarse a las 5 mascotas de Francesca e Isabella durante las tres semanas que estarán con él y la China Suárez", escribió.