Todo listo para el reencuentro: cómo sería la estadía de Mauro Icardi junto a sus hijas y La China Suárez en Buenos Aires

La vida personal de Mauro Icardi, Wanda Nara y sus hijas vuelve a ubicarse en el centro de la escena mediática. En las últimas horas, surgió nueva información sobre cómo se desarrollaría el próximo encuentro entre el futbolista y las pequeñas Francesca e Isabella Icardi, en medio de una etapa marcada por cambios en la rutina familiar.

Según trascendió, las niñas pasarían varias semanas junto a su padre durante su estadía en Buenos Aires, mientras Wanda permanecería temporalmente fuera de su residencia habitual.

Cómo sería el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

La información fue difundida por la periodista Naiara Vecchio a través de su cuenta de X, donde compartió detalles sobre la dinámica familiar prevista para los próximos días.

De acuerdo con la publicación, Mauro Icardi retiraría a Francesca e Isabella el sábado 6 de junio, dando inicio a un período en el que las menores permanecerían junto al futbolista.

Las niñas se quedarían con su padre durante las tres semanas que el futbolista permanecerá en Buenos Aires.

El rol que tendría La China Suárez durante la estadía

Otro de los datos que trascendieron es que La China Suárez también formaría parte de la convivencia durante ese período.

Según indicó la periodista, las menores compartirían esos días tanto con su padre como con la actriz y cantante, mientras dure la estadía prevista en la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir esta versión.

Por qué Wanda Nara estaría instalada en Nordelta

La publicación también hizo referencia al presente de Wanda Nara, quien actualmente no se encontraría viviendo en su departamento del Chateau Libertador.

De acuerdo con la información compartida por la comunicadora, la conductora y empresaria estaría instalada en su propiedad ubicada en El Yacht, Nordelta, debido a trabajos de remodelación y refacción que se estarían realizando en el exclusivo departamento donde suele residir.

Por ahora, Wanda tampoco se pronunció públicamente sobre esta información.

Exclusivo: Mauro Icardi retirará a Francesca e Isabella Icardi el sábado 6.Las niñas se quedarán con Icardi y La China Suárez las tres semanas que estén en Buenos Aires. #Wanda Nara está refaccionando su dpto en Chateau Libertador y está instalada en su casa en El Yacht, Nordelta pic.twitter.com/ePjAzvfeox — Naiara Vecchio %u2654 (@NaiVecchio) June 4, 2026

Una familia que sigue generando repercusión

Cada movimiento relacionado con Mauro Icardi, Wanda Nara y La China Suárez suele despertar un enorme interés entre sus seguidores y ocupar un lugar destacado en los medios de espectáculos.

En esta oportunidad, la posibilidad de un extenso período de convivencia entre el futbolista y sus hijas volvió a generar repercusión en redes sociales, donde cientos de usuarios comenzaron a debatir sobre la información difundida.

A la espera de una confirmación oficial

Por el momento, los detalles sobre este posible reencuentro surgen de la información publicada por la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales. Ninguno de los involucrados confirmó públicamente cómo será la organización familiar durante las próximas semanas, por lo que habrá que esperar si en los próximos días deciden brindar precisiones sobre la situación.