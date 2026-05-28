La interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a explotar: "Van a ir por el embargo del sueldo de Turquía"

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática.

Después de años de enfrentamientos públicos y judiciales, ahora surgieron nuevos detalles sobre la pelea que ambos mantienen por la organización de las próximas vacaciones de invierno y la situación económica vinculada a la cuota alimentaria.

La información salió a la luz en "Mitre Live", donde el periodista Juan Etchegoyen conversó con Naiara Vecchio sobre la audiencia que se realizará en los próximos días y las tensiones que siguen creciendo entre la ex pareja.

La audiencia que podría cambiar el rumbo del conflicto

Según reveló la periodista, este viernes se llevará adelante una audiencia con el juez Hagopian en la que participarán los abogados de Wanda y Mauro.

De acuerdo a la información difundida, uno de los principales temas será la deuda alimentaria y también el régimen de visitas de Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común.

"Van a estar para hablar lo que es la deuda alimentaria", explicó Naiara Vecchio, quien además detalló que desde el entorno de Icardi quieren definir cómo será la organización familiar durante las vacaciones de invierno.

El futuro futbolístico de Mauro Icardi

Mientras continúa el conflicto judicial, también se mantiene la incertidumbre sobre el futuro profesional del delantero.

Según trascendió, la idea del futbolista sería permanecer gran parte de junio en Buenos Aires mientras analiza propuestas para continuar su carrera. Entre las posibilidades que se mencionaron aparecen clubes de Turquía, otros países de Europa, Arabia Saudita y Estados Unidos.

Además, la periodista sostuvo que en Argentina descartan una continuidad deportiva y aseguró que el vínculo de Icardi con parte de su familia en el país está completamente roto desde hace tiempo.

La tensión por las vacaciones de invierno

Otro de los puntos que generó cortocircuitos entre Wanda e Icardi tiene que ver con la estadía de las niñas durante el receso escolar.

Según explicó el comunicador, el futbolista buscaría compartir la mayor cantidad de días posibles con sus hijas cuando llegue al país junto a la China Suárez, situación que abriría una nueva negociación entre ambas partes.

"Icardi quiere estar la mayor cantidad de días y eso será una negociación", comentó el conductor sobre el escenario que podría desarrollarse en las próximas semanas.

El fuerte dato sobre el embargo del sueldo

En el cierre del informe apareció una de las revelaciones más impactantes del conflicto. Según trascendió, existiría una deuda correspondiente a la cuota alimentaria desde noviembre de 2024 y el reclamo judicial avanzaría con nuevas medidas.

"Van a ir por el embargo del sueldo de Turquía", afirmaron en el programa sobre la postura del entorno legal de Wanda Nara.

Además, señalaron que la denominada "casa de los sueños" ya tendría un embargo vigente dentro de la causa que mantiene enfrentados a Wanda e Icardi desde hace años.

Un conflicto que suma nuevos capítulos

Mientras el Wanda Gate continúa generando repercusión, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece cada vez más lejos de encontrar calma. Entre disputas judiciales, negociaciones familiares y versiones sobre el futuro del futbolista, la historia sigue sumando capítulos que mantienen la atención puesta sobre la ex pareja.



