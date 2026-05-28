Carlos Monti y un romance con Andrea Bisso que tendría larga data: los detalles

Suele ser él quien da las noticias del espectáculo. Pero esta vez, Carlos Monti pasó al frente como protagonista. Tras varias semanas de especulaciones, salió a la luz que el periodista mantiene un romance con su colega Andrea Bisso. Y no es algo reciente. Monti, que quedó viudo a fines de 2023 tras el fallecimiento de su esposa Silvia Liceaga (estuvieron casados más de 40 años), decidió hablar abiertamente sobre este nuevo vínculo.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, la relación viene de larga data. "Cuando el río suena, agua trae", dice el dicho popular, y acá se cumple: Carlos Monti y Andrea Bisso salen hace más de un año. El conductor rompió el silencio en un programa radial y afirmó que se están dando una oportunidad para conocerse desde otro lugar. "Nos estamos conociendo, están dadas las condiciones", declaró abiertamente. Un blanqueo que puso fin a los rumores que circulaban desde hacía meses.

Andrea Bisso, por su parte, reveló en el programa de El Observador 107.9 cómo nació todo. Contó que la relación comenzó a mutar después de que los rumores periodísticos insistieran a fines del año pasado. En ese momento, empezaron a "mirarse con otros ojos".

Según aclararon ambos, Monti tomó la iniciativa como todo un caballero. Ya compartieron salidas a tomar café y cenas. El ritmo actual es pausado: coinciden en avanzar despacio, de forma incipiente, cuidando la intimidad por encima de la exposición mediática. Por ahora, todavía no se colocaron el rótulo formal de "novios".

Esta confirmación marca una nueva etapa en la vida de Carlos Monti. El periodista, que suele estar del lado de las noticias, ahora vive la suya propia. Y la recibe con cautela pero con sinceridad. La decisión de hablar en público, sin vueltas, muestra que él valora más la tranquilidad personal que el morbo. Sus colegas del medio celebraron la noticia.

No es para menos: después de una pérdida enorme como la de Silvia, reencontrarse con la posibilidad del amor merece respeto. Monti y Bisso transitan este presente con los pies sobre la tierra, sin apuros y con la certeza de que, a esta altura, lo importante no es el título sino el trato.