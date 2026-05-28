Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa en Palermo por una deuda millonaria: el explosivo conflicto judicial

Tras la polémica que enfrentó años atrás con Ariel Diwan y Francisco Delgado, en las últimas horas Gisela Bernal volvió a quedar en el centro de la escena mediática por un fuerte escándalo. Según trascendió, la bailarina atraviesa un delicado conflicto judicial y enfrentaría un inminente desalojo de la casa donde vive en el barrio porteño de Palermo.

La información generó impacto en "LAM", el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV, donde aseguraron que el proceso estaría muy avanzado. "Van a desalojarla, es inminente, no sé si en estas horas", lanzaron en vivo al presentar el tema.

De acuerdo a lo que se pudo saber, el conflicto se originó con un exabogado de Bernal que habría reclamado entre 100 y 150 mil dólares por honorarios impagos luego de representarla en la disputa por los bienes tras su separación de Ariel Diwan. Con el paso de los años, los intereses hicieron crecer la cifra y la situación terminó escalando en la Justicia.

En el programa también contaron que la vivienda estaría actualmente abandonada y con visibles signos de deterioro. Incluso, mostraron imágenes donde se observaban grafitis, telarañas y distintos sectores descuidados. "La casa está muy abandonada porque es carísimo mantenerla", señalaron durante la emisión mientras analizaban el presente de la propiedad, valuada en más de un millón de dólares.

Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa de Palermo. (Foto: Captura América TV).

Además, desde "LAM" aseguraron que Gisela estaba al tanto del proceso judicial y que habría tenido distintas oportunidades para frenar el avance del expediente. "Ella podría haber apelado o mostrado comprobantes de que no tenía capacidad económica para pagar la deuda. Pero ninguna de las cosas pasaron. Fue negligente con el tema", concluyeron en vivo.

Mientras tanto, la ex "Stravaganza" mantiene silencio público sobre el conflicto y todavía no confirmó qué pasará con la propiedad ubicada en Palermo. Por ahora, tampoco hubo declaraciones oficiales de su entorno legal, mientras crece la incertidumbre alrededor del futuro de la bailarina y del avance del proceso judicial.