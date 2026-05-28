Tamara Báez se reconcilió con Thiago Martínez tras una intensa crisis: "Acá no pasó..."

Tamara Báez se reconcilió con Thiago Martínez. Luego de la confirmación de su separación, hace tan solo unas semanas, se especuló que podría acercarse a L-Gante, con quien tienen una larga historia. Incluso, se conocieron los motivos de la ruptura de la influencer. Pero ahora, una serie de historias dan cuenta de su nueva etapa juntos, con un mensaje que puede sonar a probocación.

Tamara Báez volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez no por un emprendimiento ni por una polémica, sino por una reconciliación amorosa. Menos de dos semanas después de anunciar su separación de Thiago Martínez, la influencer publicó una serie de imágenes románticas que confirmaron el regreso de la pareja.

La revelación llegó a través de Instagram. Tamara compartió varias fotos del reencuentro. La primera, la más potente: un beso frente al espejo, los dos vestidos de negro, con zapatillas rojas idénticas. La secuencia incluyó selfies y otros momentos compartidos. Los seguidores no tardaron en reaccionar.

La foto de Tamara Báez tras reconciliarse con su novio.

"¿Quiénes somos para juzgar?", "¿Al final no se separaron?", "Tami me hace dudar si llamo a mi ex", "Son hermosos juntos. No se separen más, ¿okay?" y "Qué tendrá ese muchacho jaja" fueron algunos de los mensajes más destacados. Las frases muestran una mezcla de sorpresa, humor e identificación. La vida privada de Tamara, otra vez, genera conversación masiva.

El desconcierto tiene una razón de peso. La separación fue reciente y también pública. Apenas una semana y media antes, Tamara anunció el final del vínculo con Martínez. Lo hizo con una foto íntima: ambos abrazados en la cama, reflejando la cercanía que construyeron. "Gracias por ser parte de todo en este tiempo, fuiste un re compañero, crecimos y aprendimos un montón", escribió entonces.

El tono fue de gratitud, sin rastros de rencor. Y agregó: "Quiero que cumplas todo lo que te propongas siempre, tengo fe de que sí", con un emoji de corazón. El cierre de aquel mensaje decía: "Los caminos se separan pero las cosas buenas no se olvidan nunca". La imagen fue la de una ruptura madura, sin escándalos.

Pero el amor, se sabe, da muchas vueltas. Ahora, Tamara y Thiago aparecen juntos de nuevo. Ninguno de los dos dio detalles sobre los motivos de la primera separación ni sobre lo que los llevó a reencontrarse. Ese silencio alimentó la curiosidad y el debate en redes. Los fans especulan, opinan, festejan o critican. Pero muchos valoran la transparencia con que Tamara muestra sus vaivenes sentimentales. Para ellos, es un espejo de segundas oportunidades.

Mientras la vida amorosa va y viene, Tamara no para con los proyectos. Hace dos semanas celebró la apertura de su propio local de indumentaria. Un hito que compartió con entusiasmo. La inauguración fue uno de los eventos más comentados entre sus seguidores. Pero también trajo polémica: algunos usuarios se quejaron por los precios de la ropa. Otros, en cambio, defendieron su derecho a fijar el valor de los productos y la felicitaron por animarse a emprender. Tamara, así, se confirma como una joven empresaria que busca diversificar su perfil más allá del mundo influencer.