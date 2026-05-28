"Gran Hermano: Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa mixta

Tras la eliminación de Eduardo Carrera y la expulsión de Lola Tomaszeuski, este miércoles la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" atravesó una nueva gala de nominación. En una noche marcada por las estrategias y los votos cruzados, los jugadores pasaron por el confesionario y once participantes terminaron en placa con riesgo de abandonar el reality de Telefe.

La tensión fue creciendo minuto a minuto hasta que Santiago del Moro reveló en vivo cómo quedó conformada la lista definitiva. Entre los jugadores que quedaron comprometidos aparecen Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel Ibero y Gisela "Yipio" Pintos, quienes quedaron nominados al ser sancionados por "Big".

A ellos se sumaron Cinzia Francischiello, Tati Luna. Catalina Tcherkaski, Gladys "La Bomba" Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro, quienes ahora deberán enfrentarse al voto del público en una de las definiciones más calientes de las últimas semanas dentro del reality.

Además, Santiago del Moro explicó que durante las primeras 24 horas la votación será positiva, es decir que el público deberá elegir quién quiere que siga en competencia. Luego, el jueves y tras la posible baja de algunos nominados, el sistema cambiará nuevamente a voto negativo para definir quién abandonará la casa más famosa del país.