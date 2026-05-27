Thiago Medina protagonizó un video subido de tono con varias mujeres y fue destrozado en redes: "Andá a trabajar..."

Después de haber quedado en el centro de la escena mediática por las críticas que recibió por parte de la mamá de Daniela Celis por un gesto que tuvo con sus hijas, Thiago Medina volvió a generar revuelo. En las últimas horas, el influencer protagonizó un video subido de tono que despertó fuertes cuestionamientos y abrió un intenso debate en redes sociales.

La grabación publicada en Instagram rápidamente se viralizó y muchos usuarios lo calificaron como "al borde de la censura". En las imágenes se veía al ex "Gran Hermano" rodeado de mujeres en situaciones sensuales, mientras varias personas realizaban movimientos provocativos frente a cámara. Además, algunas escenas incluyeron correas y actitudes sugerentes que hicieron explotar la polémica digital.





Las repercusiones no tardaron en aparecer. Mientras algunos internautas aseguraron que Medina "cruzó un límite", otros comenzaron a denunciar la publicación por considerar que incumplía las normas de la plataforma. Incluso, varios comentarios aprovecharon para recordar su separación de Daniela Celis y felicitaron a la influencer por haberse alejado del padre de sus hijas.

"¡Anda a trabajar Thiago! Dignidad como antes. No te olvides quienes te cuidaron en tu mal momento. Dignidad", "Si mamá lo hace está mal. Si papá lo hace lo festejamos", "Que asco literal me da esto", "A Daniela la juzgan por estar conociendo a un chico y a este le festejan andar de gatos. Y después hablan de igualdad, al menos Daniela trabaja y mantiene a sus hijas", fueron algunos de los mensajes en redes.

La controversia llegó apenas días después de otra declaración que también había dado que hablar. Tiempo atrás, Thiago reconoció públicamente que no descartaba ingresar al mundo del cine para adultos si atravesaba problemas económicos. "Si la situación se complica, no lo descarto", había deslizado sobre un posible cambio de rumbo laboral.

Aunque durante mucho tiempo contó que soñaba con convertirse en arquitecto, hoy el ex participante de "Gran Hermano" parece cada vez más enfocado en consolidarse dentro del universo mediático y las redes sociales. Entre conflictos personales, escándalos virales y contenido polémico, su exposición pública no deja de crecer y vuelve a ubicarlo en el centro de todas las miradas.