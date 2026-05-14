La mamá de Daniela Celis cuestionó a Thiago Medina por una actitud con sus hijas y desató una polémica en redes: "¿Soy yo la equivocada?"

A pesar de que tras su separación Daniela Celis y Thiago Medina demostraron mantener un vínculo cercano por las hijas que tienen juntos, las diferencias alrededor de la crianza parecen generar ciertas tensiones entre los jóvenes y sus respectivos entornos. Así las cosas, en las últimas horas, la mamá de la influencer cuestionó públicamente una actitud que tuvo el ex "Gran Hermano" con las niñas y encendió la polémica en redes sociales.

Aunque durante semanas circularon rumores de reconciliación después del accidente que sufrió el ex "hermanito", finalmente la pareja continuó por caminos separados. Sin embargo, siguen compartiendo tiempo en familia por Laia y Aimé, las gemelas que nacieron fruto de su relación.

En medio de esa dinámica apareció un inesperado cruce con Silvia, la madre de Daniela. Según mostró la mujer en un video que subió a sus redes, Thiago pasó a buscar a las nenas para llevarlas a la plaza, algo con lo que ella no estuvo de acuerdo.

La exsuegra de Medina decidió filmar la escena en el que el joven se retiraba junto a las pequeñas y lo compartió en sus historias de Instagram. "Le digo que no es hora de ir a la plaza. 18.30, nublado, frío, pero se las lleva igual. ¿Qué opinan? ¿O soy yo la equivocada?", escribió. Tras ello realizó otro posteo y sumó: "13 grados", en referencia a la temperatura del momento.

El posteo de la mamá de Daniela Celis contra Thiago Medina. (Foto: X).

Las imágenes fueran replicadas por la cuenta de "LAM" en "X y no tardaron en viralizarse. Allí, muchos usuarios salieron a defender a Thiago y cuestionaron la actitud de la mujer por exponer la situación públicamente.

"Opino que son sus hijas y está en su derecho", "No joda, señora. Si algo tiene Thiago es que es buen padre" y "Las hijas no son de ella, son de él", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales tras el inesperado episodio familiar.