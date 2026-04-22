Thiago Medina rompió el silencio tras los rumores de romance entre Daniela Celis y Nick Sicaro: "Jugando a la enamorada..."

Si bien se especulaba con una posible reconciliación entre Thiago Medina y Daniela Celis, en las últimas horas tomaron fuerza las versiones de un supuesto "tercero en discordia" que habría influido en el desgaste de la pareja: Nick Sicaro. Después del revuelo, el joven realizó un fuerte descargo sobre su vínculo con la mamá de sus gemelas y la posibilidad de que inicie un nuevo vínculo.

Cansado de las especulaciones, el ex "Gran Hermano" decidió hablar en una transmisión en vivo. Con evidente malestar, recordó su historia con la influencer y lanzó: "Yo hice todo lo que pude hacer de mi parte. La apoyé en todo, todo, yo la apoyé en todo. Ella estaba ahí jugando a la enamorada y yo le estaba cocinando, ¿se entiende?".

Lejos de esquivar el tema, Medina también contó que enfrentó directamente a su expareja por los rumores que la vinculan con Nick Sicaro. "En un momento le pregunté si estaban y me dijo que no. Pero bueno, no lo sé sinceramente. Ella que haga lo que quiera, por algo le di su espacio, me fui de la casa, ya no vivo más con ella", reveló, dejando en claro la distancia actual.

Sin embargo, el momento más sensible llegó al final, cuando el joven abrió su corazón: "Si ella quiere hacer las cosas, que las haga tranquilas sin pensar en mí. Me preguntan acá si todavía siento algo por ella. Sí, la amo con toda mi vida, siento muchas cosas por ella, pero tampoco la voy a estar obligando a que esté conmigo".

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus hijas.

Las declaraciones de Thiago generaron fuerte repercusión en redes, donde muchos usuarios lo apoyaron y otros alimentaron las versiones sobre el presente sentimental de Celis con Nick Sicaro.